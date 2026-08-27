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عربي-دولي

"فضيحة" جديدة لسارة نتنياهو.. موظف يُلاحقها ويُطالبها بتعويض بأكثر من 112 ألف دولار!

Lebanon 24
27-08-2026 | 03:34
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فضيحة جديدة لسارة نتنياهو.. موظف يُلاحقها ويُطالبها بتعويض بأكثر من 112 ألف دولار!
فضيحة جديدة لسارة نتنياهو.. موظف يُلاحقها ويُطالبها بتعويض بأكثر من 112 ألف دولار! photos 0
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تواجه سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مُجددا دعوى قضائية بتهمة وصف أحد الموظفين بأنه "مغربي متخلف".
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فقد زعم رامي بن حمو أنه كان "يتعرض لهجمات قاسية وإهانات وإذلال"، إن لم ينفذ تعليمات سارة، وقال إن زوجة نتنياهو أهانته وشتمته عنصرياً، واصفة إياه بـ "المغربي المتخلف".

وطالب بتعويض بأكثر من 112 ألف دولار أميركي، مؤكدًا أن الإهانات ذات الطابع العرقي والمطالب غير المعقولة استمرت حتى بعد خضوعه لإجراء علاجي في القلب.

الا ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "أخبار كاذبة واستمرار لحملة مطاردة تستهدف رئيس الوزراء وزوجته وعائلته، وتتفاقم دائمًا خلال الحملات الانتخابية".

ورفع أيضا موظف آخر في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدعى يحيئيل أوهيف أمي، الشهر الماضي دعوى قضائية ضد سارة، متهمًا إياها بإساءة معاملته لفظيًا وجسديًا. وطالب بتعويض 75 ألف دولار بعد فصله من وظيفته التي كانت تشمل أعمال الطهي والتنظيف.

وزعم أنه كان يُجبر يوميًا على تنظيف نعال أحذية الزوجين، مع الحرص على ألا "تدخل يده داخل الحذاء عن طريق الخطأ". وأضاف أن الأخطاء الصغيرة كانت تُقابل بـ"سيل من الصراخ والشتائم".

كما ادعى أن زوجة نتنياهو دفعته بعنف نحو الحائط في ثلاث مناسبات، وفي إحدى المرات صرخت في وجهه قائلة: "من هذا الغبي .. ومن المتخلف؟". ولفت إلى أنها قالت له أيضاً:" أتمنى أن تصاب بالسرطان.. وليتك تموت عندما عاد من استراحة للتدخين".

كذلك رفع 3 موظفين سابقين آخرين دعاوى مماثلة، وهي اتهامات نفتها سارة و أيضًا.(العربية)
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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

سارة نتنياهو

أخبار كاذبة

الإسرائيلي

الانتخابية

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