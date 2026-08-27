البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة ضد إيران وغياب أي مفاوضات حالياً

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أكدت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن جميع الخيارات للتعامل مع "مطروحة على الطاولة"، مشددةً على أنه لا تجري حالياً أي مفاوضات مع في ظل تركيز على عملية الإقصاء الاقتصادي.وأوضحت ليفيت أن إيران تمر بوضع ضعيف للغاية، لافتة إلى أن وزير الخزانة واصل استخدام كافة الأدوات الاقتصادية ضدها. وفي السياق الأمني، أشارت إلى أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً، في حين أن الحصار البحري المفروض على إيران أثبت "نجاحاً هائلاً"، مؤكدة أن هدف الأساسي يظل منع طهران من امتلاك سلاح نووي. كما اعتبرت أن عملية "الغضب الملحمي"، التي انطلقت في 28 شباط الماضي، نجحت بشكل كبير في إضعاف القوة العسكرية للنظام .وكان الرئيس قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن "إيران تنهار تماماً"، تزامناً مع إعلان فرض حزمة عقوبات جديدة شملت 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بطهران لقطع شريانها الاقتصادي.، كشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن يجري اتصالات مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع طهران، محذراً من أن الدول التي ترفض الانضمام للجهود الأميركية ستواجه وتشارك إيران عزلتها.