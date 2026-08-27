تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

استجواب زعيم المعارضة الرئيسي في زامبيا

Lebanon 24
27-08-2026 | 09:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استجواب زعيم المعارضة الرئيسي في زامبيا
استجواب زعيم المعارضة الرئيسي في زامبيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن التلفزيون الرسمي الزامبي، نقلاً عن متحدث باسم قوات الأمن، أن الشرطة استجوبت اليوم المعارض البارز برايان موندوبيلي، الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت الشرطة قد استدعته الأسبوع الماضي للتحقيق بشأن "تهديد مزعوم للأمن القومي"، وهي الذريعة التي استُخدمت لتبرير مداهمة أمنية أعقبت الانتخابات العامة في 14 أغسطس، وأسفرت عن اعتقال 11 من أنصاره ومقتل وزير سابق، موتوتوي كافوايا، برصاص الشرطة.

وتصاعد التوتر السياسي في زامبيا منذ إعلان فوز الرئيس هاكيندي هيشيليما بولاية ثانية، بعد حصوله على نحو 61% من الأصوات، فيما نال موندوبيلي 38%.

واتهمت المعارضة السلطات بارتكاب مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية، وأعلن موندوبيلي في اليوم التالي للانتخابات عزمه الطعن في النتائج أمام المحكمة، مستندًا إلى مخالفات قال إن هيئات مستقلة رصدتها أيضًا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
موضوعة قيد الإقامة الجبرية.. زعيمة المعارضة البورمية تلتقي مسؤولًا أجنبيًّا
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 21:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات برعاية واشنطن تستبعد زعيمة المعارضة.. من يرسم فنزويلا الجديدة؟
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 21:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: مستعد لمعارضة ترامب إذا اقتضت مصلحتنا ذلك
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 21:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": إرجاء جلسة استجواب رياض سلامة بعد تعذّر حضوره إلى قصر العدل لأسباب صحية
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 21:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات العامة

قوات الأمن

الانتخابية

أغسطس

موندو

أنصار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-08-27
Lebanon24
14:00 | 2026-08-27
Lebanon24
13:49 | 2026-08-27
Lebanon24
13:45 | 2026-08-27
Lebanon24
13:37 | 2026-08-27
Lebanon24
13:30 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24