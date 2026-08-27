استجواب زعيم المعارضة الرئيسي في زامبيا

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أعلن التلفزيون الرسمي الزامبي، نقلاً عن متحدث باسم قوات الأمن، أن الشرطة استجوبت اليوم المعارض البارز برايان موندوبيلي، الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكانت الشرطة قد استدعته الأسبوع الماضي للتحقيق بشأن "تهديد مزعوم للأمن القومي"، وهي الذريعة التي استُخدمت لتبرير مداهمة أمنية أعقبت الانتخابات العامة في 14 أغسطس، وأسفرت عن اعتقال 11 من أنصاره ومقتل وزير سابق، موتوتوي كافوايا، برصاص الشرطة.
وتصاعد التوتر السياسي في زامبيا منذ إعلان فوز الرئيس هاكيندي هيشيليما بولاية ثانية، بعد حصوله على نحو 61% من الأصوات، فيما نال موندوبيلي 38%.
واتهمت المعارضة السلطات بارتكاب مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية، وأعلن موندوبيلي في اليوم التالي للانتخابات عزمه الطعن في النتائج أمام المحكمة، مستندًا إلى مخالفات قال إن هيئات مستقلة رصدتها أيضًا.