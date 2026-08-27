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عربي-دولي

مباحثات قطرية ايرانية بشأن خفض التصعيد

Lebanon 24
27-08-2026 | 11:15
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بحث رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في طهران، "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار"، بحسب بيان للخارجية القطرية.

وشدد رئيس الوزراء القطري خلال الاجتماع على "ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي"، كما أكد أن "الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".

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