مباحثات قطرية ايرانية بشأن خفض التصعيد

بحث رئيس الوزراء ، ، الشيخ عبد الرحمن، مع رئيس محمد باقر قاليباف، في ، "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار"، بحسب بيان للخارجية القطرية.

وشدد رئيس الوزراء القطري خلال الاجتماع على "ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي"، كما أكد أن "الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".