بعدما غيّر اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا".. كندا ترد على ترامب

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أكد رئيس الوزراء الكندي مارك ، أمس الخميس، أن بحيرة أونتاريو ستظل تحمل هذا الاسم، عقب توقيع الرئيس الأميركي مرسوماً يغير اسمها إلى "بحيرة أميركا".وقال كارني على منصة "إكس" إن "هذا الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، وهو أقدم من تأسيس الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الأميركية".وتابع: "يعلم الكنديون أيضاً أن تسمية الأشياء بحقيقتها تعني تسميتها بحيرة أونتاريو– في الماضي والحاضر ودائماً".جاء ذلك بعد إعلان في وقت سابق الخميس تغيير اسم بحيرة أونتاريو، التي تعد واحدة من البحيرات العظمى الخمس وتتشاركها الولايات المتحدة وكندا، إلى "بحيرة أميركا".كما وقع مرسوماً في في هذا الصدد، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية، وفق فرانس برس. وأردف: "لقد أساء المسؤولون الكنديون معاملتنا بشدة. إنهم أناس سيئون".