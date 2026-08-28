النرويج تدخل عهداً جديداً.. هاكون الثامن ملكاً

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اعتلى ولي النرويجي الأمير هاكون العرش رسمياً، ليصبح الملك هاكون الثامن، خلفاً لوالده الملك الذي توفي الجمعة عن 89 عاماً.وأعلن البلاط الملكي النرويجي في أوسلو وفاة الملك هارالد الخامس في "Rikshospitalet"، عند الساعة 6:35 صباحاً، بعد أكثر من 3 عقود أمضاها على العرش منذ توليه الحكم عام 1991.وبموجب النرويجي، انتقل العرش تلقائياً إلى نجله هاكون، البالغ 53 عاماً، والذي سبق أن تولى مهام الوصاية ومثّل والده في عدد من المناسبات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تراجع الحالة الصحية للملك الراحل.وفي أعقاب إعلان الوفاة، النرويجي ستوره الحداد الوطني، مشيداً بمسيرة الملك هارالد، ومعرباً عن ثقته بالملك الجديد وقدرته على قيادة البلاد ومواصلة مسيرة الاستقرار.ومع اعتلاء هاكون العرش، أصبحت ابنته الأميرة إنغريد ألكساندرا وليّة للعهد، والأولى في ترتيب خلافة العرش النرويجي.