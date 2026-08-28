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عربي-دولي

النرويج تدخل عهداً جديداً.. هاكون الثامن ملكاً

Lebanon 24
28-08-2026 | 07:55
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اعتلى ولي العهد النرويجي الأمير هاكون العرش رسمياً، ليصبح الملك هاكون الثامن، خلفاً لوالده الملك هارالد الخامس الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن 89 عاماً.
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وأعلن البلاط الملكي النرويجي في أوسلو وفاة الملك هارالد الخامس في المستشفى الوطني "Rikshospitalet"، عند الساعة 6:35 صباحاً، بعد أكثر من 3 عقود أمضاها على العرش منذ توليه الحكم عام 1991.

وبموجب الدستور النرويجي، انتقل العرش تلقائياً إلى نجله هاكون، البالغ 53 عاماً، والذي سبق أن تولى مهام الوصاية ومثّل والده في عدد من المناسبات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تراجع الحالة الصحية للملك الراحل.

وفي أعقاب إعلان الوفاة، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره الحداد الوطني، مشيداً بمسيرة الملك هارالد، ومعرباً عن ثقته بالملك الجديد وقدرته على قيادة البلاد ومواصلة مسيرة الاستقرار.

ومع اعتلاء هاكون العرش، أصبحت ابنته الأميرة إنغريد ألكساندرا وليّة للعهد، والأولى في ترتيب خلافة العرش النرويجي.
 
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