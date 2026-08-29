إيران تكذّب واشنطن: هرمز لن يُفتح بلا تنسيق معنا

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نفت بحرية الحرس الثوري الإيراني إعلان واشنطن فتح مضيق هرمز، ووصفت التصريحات الأميركية بأنها "كاذبة ومضللة" وتهدف إلى التلاعب بأسعار النفط وإخفاء إخفاقات الولايات المتحدة، بحسب وكالة "الأناضول".
وأكدت أن سيطرة إيران على الممر المائي "حاسمة"، وأن المضيق سيبقى مغلقاً أمام السفن التي تحاول العبور من دون تنسيق مع طهران، إلى حين توقف العمليات العسكرية الأميركية والوفاء بالالتزامات التي حددتها إيران.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الخميس فتح الممرات الملاحية المعترف بها دولياً، بعد إزالة الألغام البحرية. وقال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن تسيطر على المضيق وتفرض حصاراً، مؤكداً استمرار عبور ملايين براميل النفط يومياً.
في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار للعبور، مؤكداً استعداد طهران لإعادة فتح المضيق إذا التزمت الولايات المتحدة بمذكرة إسلام آباد الموقعة في حزيران.
وكانت واشنطن وطهران قد اتفقتا بموجب المذكرة على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في نيسان، وإعادة حركة الملاحة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب.