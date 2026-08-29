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عربي-دولي

محامية كردية تختفي بعد توقيفها في إيران

Lebanon 24
29-08-2026 | 06:07
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محامية كردية تختفي بعد توقيفها في إيران
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أوقفت قوات الأمن الإيرانية المحامية الكردية راضية "رويا" هاشمي في مدينة عبدانان بمحافظة إيلام، ونقلتها إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال عائلتها تجهل مكان احتجازها ووضعها الصحي منذ 3 أيام.
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وبحسب منظمة "Hengaw" لحقوق الإنسان، اعتُقلت هاشمي، وهي محامية مرخصة، في 27 آب 2026 داخل عبدانان، من دون إبراز مذكرة توقيف، قبل نقلها إلى مكان غير معلوم.

وقالت المنظمة إن عائلة هاشمي حاولت مراراً الحصول على معلومات بشأن مكانها أو حالتها، لكن السلطات لم تقدم أي جواب حتى الآن.

ولم تتوفر معلومات عن أسباب توقيف المحامية الكردية أو التهم الموجهة إليها، كما لم يُعرف مكان احتجازها أو ظروفها الصحية.

ويثير غياب أي معلومات رسمية عن مصير هاشمي قلقاً إضافياً، خصوصاً أن التوقيف جرى من دون إعلان قضائي واضح، وفق ما نقلته المنظمة الحقوقية.
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