محامية كردية تختفي بعد توقيفها في إيران

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أوقفت المحامية راضية "رويا" هاشمي في مدينة عبدانان بمحافظة ، ونقلتها إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال عائلتها تجهل مكان احتجازها ووضعها الصحي منذ 3 أيام.وبحسب منظمة "Hengaw" لحقوق الإنسان، اعتُقلت هاشمي، وهي محامية مرخصة، في 27 آب 2026 داخل عبدانان، من دون إبراز مذكرة توقيف، قبل نقلها إلى مكان غير معلوم.وقالت المنظمة إن عائلة هاشمي حاولت مراراً الحصول على معلومات بشأن مكانها أو حالتها، لكن السلطات لم تقدم أي جواب حتى الآن.ولم تتوفر معلومات عن أسباب توقيف المحامية الكردية أو التهم الموجهة إليها، كما لم يُعرف مكان احتجازها أو ظروفها الصحية.ويثير غياب أي معلومات رسمية عن مصير هاشمي قلقاً إضافياً، خصوصاً أن التوقيف جرى من دون إعلان قضائي واضح، وفق ما نقلته المنظمة الحقوقية.