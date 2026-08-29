تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

حرب إيران تتحول إلى استنزاف.. حسابات واشنطن تصطدم بكلفة الميدان

Lebanon 24
29-08-2026 | 06:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حرب إيران تتحول إلى استنزاف.. حسابات واشنطن تصطدم بكلفة الميدان
حرب إيران تتحول إلى استنزاف.. حسابات واشنطن تصطدم بكلفة الميدان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقول قراءة نشرتها "Mehr News" إن الحرب الأميركية على إيران كشفت فجوة واسعة بين حسابات واشنطن الأولى وواقع الميدان، بعدما تحولت من عملية كان الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تستمر أسابيع قليلة إلى مواجهة مفتوحة دخلت شهرها السادس.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن ترامب كان يراهن على أن الضربات العسكرية المكثفة ستدفع طهران سريعاً إلى التراجع، انطلاقاً من الفارق الكبير في القوة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. لكن ما حدث، وفق القراءة الإيرانية، أن هذا التفوق لم يتحول إلى نتيجة سياسية سريعة.

الفكرة الأساسية هنا أن إيران لا تحتاج إلى مضاهاة الولايات المتحدة عسكرياً كي تمنعها من تحقيق نصر سهل. ففي الحروب غير المتكافئة، لا يسعى الطرف الأضعف بالضرورة إلى هزيمة القوة الأكبر مباشرة، بل إلى رفع كلفة الحرب عليها إلى درجة تجعل تحقيق الأهداف السياسية أكثر صعوبة.

وتعتبر "Mehr News" أن طهران نجحت في تحويل المعركة من ضربة قصيرة محسوبة إلى حرب استنزاف مكلفة. فالولايات المتحدة لا تزال تملك تفوقاً واضحاً في الجو والاستخبارات والتكنولوجيا والقدرة اللوجستية، لكنها تواجه مشكلة مختلفة: كيف تحول هذا التفوق إلى خضوع سياسي من الطرف الآخر؟

وبحسب التقرير، فإن استمرار الحرب 6 أشهر يمثل مؤشراً مهماً على فشل جزء من الحسابات الأميركية الأولى. فكلما طال أمد المواجهة، ارتفعت كلفة العمليات العسكرية، وانتشار القوات، والحفاظ على الجاهزية، والضغط الاقتصادي، والتداعيات السياسية الداخلية والخارجية.

وترى القراءة أن التطور الأهم في الحرب هو تبدل "معادلة الكلفة". فقد دخلت واشنطن المواجهة وهي تفترض أنها قادرة على تحميل إيران كلفة الحرب، لكن إيران حاولت إظهار أن استمرار القتال ليس بلا ثمن على الولايات المتحدة وحلفائها أيضاً.

ومن هذه الزاوية، لا يتمثل الفشل الأميركي، وفق التقرير، في هزيمة عسكرية مباشرة، بل في العجز عن تحقيق الأهداف السياسية بسرعة رغم التفوق العسكري الكبير. فحرب كان يُفترض أن تنتهي خلال 3 أسابيع لا تزال مستمرة بعد نصف عام.

ويذهب التقرير إلى أن هذه التجربة قد تؤثر في حسابات واشنطن مستقبلاً. فإذا تبين أن الحرب مع إيران لا تقود بالضرورة إلى نصر سريع، بل إلى نزاع طويل ومكلف، فإن قرار استخدام القوة العسكرية ضد طهران سيصبح أكثر تعقيداً.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: نحذر من تداعيات تحول حرب روسيا وأكرانيا إلى "حرب استنزاف تمتد إلى ما وراء الجبهات"
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بين حرب إيران وحسابات الجبهات الأخرى
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب إيران تستنزف صواريخ أميركا الدقيقة.. هل انتهت؟
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير اسرائيلي: الجيش يرفض الانجرار إلى حرب جديدة.. ومخاوف من استنزاف غير مسبوق
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الفارق الكبير

دونالد ترامب

الإيرانية

فإن ترامب

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-08-29
Lebanon24
10:33 | 2026-08-29
Lebanon24
10:00 | 2026-08-29
Lebanon24
09:48 | 2026-08-29
Lebanon24
09:31 | 2026-08-29
Lebanon24
08:56 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24