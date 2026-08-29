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عربي-دولي

النيجر تعلن احتواء تمرد عسكري استهدف مواقع حساسة في نيامي

Lebanon 24
29-08-2026 | 07:26
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النيجر تعلن احتواء تمرد عسكري استهدف مواقع حساسة في نيامي
النيجر تعلن احتواء تمرد عسكري استهدف مواقع حساسة في نيامي photos 0
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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر استعادة السيطرة على مواقع حساسة في العاصمة نيامي، بعد احتواء تمرد وصفته بـ"المحدود" داخل القاعدة العسكرية 101.

وقالت الوزارة إن عدداً من العسكريين احتجزوا زملاء لهم داخل القاعدة، قبل إطلاق النار باتجاه مواقع حساسة، مشيرة إلى أن التدخل السريع لقوات الدفاع والأمن حال دون اتساع التمرد.

وشهدت نيامي ليل الجمعة وحتى صباح السبت إطلاق نار كثيفاً وانفجارات واشتباكات قرب القصر الرئاسي ومطار ديوري هاماني الدولي والقاعدة الجوية المجاورة له. ودعت السلطات السكان إلى التزام الهدوء ومواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية.

وكان المطار والقاعدة العسكرية قد تعرضا لهجومين خلال العام الجاري، تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أحدهما في حزيران، فيما تبنى تنظيم "داعش" في الساحل هجوماً سابقاً في كانون الثاني.

وأفادت مصادر أمنية بأن القوات الحكومية نفذت عمليات تمشيط، وتمكنت من تحييد عدد من المهاجمين، بينما فر آخرون.

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