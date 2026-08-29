النيجر تعلن احتواء تمرد عسكري استهدف مواقع حساسة في نيامي

أعلنت في النيجر استعادة السيطرة على مواقع حساسة في العاصمة نيامي، بعد احتواء تمرد وصفته بـ"المحدود" داخل العسكرية 101.

وقالت الوزارة إن عدداً من العسكريين احتجزوا زملاء لهم داخل القاعدة، قبل إطلاق النار باتجاه مواقع حساسة، مشيرة إلى أن التدخل السريع لقوات الدفاع والأمن حال دون اتساع التمرد.

وشهدت نيامي ليل الجمعة وحتى صباح السبت إطلاق نار كثيفاً وانفجارات واشتباكات قرب ومطار ديوري هاماني الدولي والقاعدة الجوية المجاورة له. ودعت السلطات السكان إلى الهدوء ومواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية.

وكان والقاعدة العسكرية قد تعرضا لهجومين خلال العام الجاري، تبنت جماعة "نصرة والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أحدهما في حزيران، فيما تبنى تنظيم "داعش" في الساحل هجوماً سابقاً في كانون الثاني.

وأفادت مصادر أمنية بأن القوات الحكومية نفذت عمليات تمشيط، وتمكنت من تحييد عدد من المهاجمين، بينما فر آخرون.