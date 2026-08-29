النرويج تودع الملك هارالد... وهاكون الثامن يتسلم العرش (صور)

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تجمع نرويجيون أمام القصر الملكي في أوسلو، السبت، لتوديع الملك هارالد الخامس الذي توفي الجمعة عن 89 عاماً، بعد أكثر من ثلاثة عقود على العرش.
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واستذكر المعزون دعوات الملك الراحل إلى الألفة والتسامح، فيما نُكست الأعلام وانتشرت صوره في محطات النقل والمتاجر والمباني العامة. وكانت حشود قد اصطفت تحت الأمطار لمشاهدة موكب نقل جثمانه من مستشفى جامعة أوسلو إلى القصر.
وسيُتاح للنرويجيين إلقاء نظرة الوداع على نعش الملك داخل الكنيسة الملكية، حيث يوضع محاطاً برموز الملكية، حتى موعد الجنازة الذي لم يُعلن بعد.
وانتقل العرش فوراً إلى نجله البالغ 53 عاماً، الذي اختار اسم الملك هاكون الثامن. ومن المتوقع أن يوجه خطاباً متلفزاً إلى الأمة، قبل أن يؤدي اليمين أمام البرلمان الثلاثاء.