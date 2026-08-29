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عربي-دولي

النرويج تودع الملك هارالد... وهاكون الثامن يتسلم العرش (صور)

Lebanon 24
29-08-2026 | 08:07
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النرويج تودع الملك هارالد... وهاكون الثامن يتسلم العرش (صور)
النرويج تودع الملك هارالد... وهاكون الثامن يتسلم العرش (صور) photos 0
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تجمع نرويجيون أمام القصر الملكي في أوسلو، السبت، لتوديع الملك هارالد الخامس الذي توفي الجمعة عن 89 عاماً، بعد أكثر من ثلاثة عقود على العرش.

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A small photograph of King Harald V of Norway is seen among flowers at a makeshift memorial at the Royal Palace square in Oslo

واستذكر المعزون دعوات الملك الراحل إلى الألفة والتسامح، فيما نُكست الأعلام وانتشرت صوره في محطات النقل والمتاجر والمباني العامة. وكانت حشود قد اصطفت تحت الأمطار لمشاهدة موكب نقل جثمانه من مستشفى جامعة أوسلو إلى القصر.

The bier bearing the casket of King Harald V arrives at Queen's Park in Oslo

وسيُتاح للنرويجيين إلقاء نظرة الوداع على نعش الملك داخل الكنيسة الملكية، حيث يوضع محاطاً برموز الملكية، حتى موعد الجنازة الذي لم يُعلن بعد.

The procession passes through a busy, wet street in Oslo. People can be seen lining the streets holding umbrellas as they watch on

وانتقل العرش فوراً إلى نجله البالغ 53 عاماً، الذي اختار اسم الملك هاكون الثامن. ومن المتوقع أن يوجه خطاباً متلفزاً إلى الأمة، قبل أن يؤدي اليمين أمام البرلمان الثلاثاء.

People line the street in raincoats and holding umbrellas as they wait for King Harald's coffin to pass

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