تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فيضانات النيبال والصين.. 600 قتيل و3 آلاف مفقود

Lebanon 24
29-08-2026 | 08:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فيضانات النيبال والصين.. 600 قتيل و3 آلاف مفقود
فيضانات النيبال والصين.. 600 قتيل و3 آلاف مفقود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت حصيلة الفيضانات الكارثية والانهيارات الأرضية على الحدود بين النيبال والصين إلى أكثر من 600 قتيل في النيبال و7 قتلى في الصين، فيما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
Advertisement

وبحسب "CNN"، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المناطق المنكوبة، فيما طلبت النيبال مساعدة دولية متخصصة، بينها خبراء في الأنفاق ومعدات للتعامل مع العدد المتزايد من الجثث، بعد أن بدأت السلطات التخطيط لدفن الرفات التي يتعذر التعرف إليها في مقبرة جماعية.
Rescuers claw through mud as Nepal, China flood missing toll nears 3,000


وأرسلت الصين فريقاً من خبراء الأنفاق إلى النيبال، استجابة لطلب الحكومة النيبالية. ووصل 5 خبراء إلى البلاد، بينما كان 4 آخرون في طريقهم إلى المناطق المتضررة، للمساعدة في عمليات الإنقاذ داخل نفق تابع لمحطة كهرومائية.

وفي الميدان، أظهرت مشاهد منازل مدمرة بالكامل في النيبال، بينما تبحث عائلات عن أي معلومة بشأن أقاربها المفقودين. وفي المقابل، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إنه لا توجد مؤشرات على وجود ناجين عند معبر حدودي اجتاحته موجة الفيضانات.
Nepal-China flood survivors reach safe areas as families await news of nearly 3,000 missing |


وأعلنت السلطات النيبالية العثور على 187 سائحاً كانوا عالقين بعد الانهيارات، بينهم 114 هندياً و27 صينياً و20 من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا والخليج. ومع ذلك، لا يزال ما لا يقل عن 420 أجنبياً في عداد المفقودين.

وتراقب السلطات أيضاً بحيرتين تشكلتا حديثاً قرب موقع الانهيارات في جبال الهيمالايا، خشية أن تؤديا إلى موجة فيضانات جديدة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مساحة إحدى البحيرتين تراجعت بنحو 5 آلاف متر مربع، ما يشير إلى تدفق بطيء للمياه فوق السد الطبيعي، لكن المسؤولين أكدوا أن المراقبة ستستمر.
Everything is under mud': At least 389 killed in flash flood disaster in Nepal - BBC News


وكان الخوف من انهيار إحدى البحيرات قد دفع السلطات في النيبال والصين إلى تعليق عمليات الإنقاذ مؤقتاً، قبل استئنافها لاحقاً.

وتأتي الكارثة في منطقة جبلية حساسة على الحدود، حيث تسببت السيول والانهيارات في تدمير واسع، وقطعت الطرق، وأعاقت وصول فرق الإنقاذ إلى القرى والمواقع السياحية المتضررة.
مواضيع ذات صلة
392 قتيلاً وأكثر من 1400 مفقود جراء فيضانات النيبال والتيبت
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الكوارث: ارتفاع عدد المفقودين بعد الفيضانات في النيبال إلى 1924 شخصا
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الكوارث: ارتفاع عدد المفقودين بعد الفيضانات في النيبال إلى 1924 شخصا
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
95 قتيلاً ومئات المفقودين جراء فيضانات على الحدود بين نيبال والصين
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق المتضررة

الولايات المتحدة

جبال الهيمالايا

كوريا الجنوبية

متر مربع

أوروبا

الخليج

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-08-29
Lebanon24
10:33 | 2026-08-29
Lebanon24
10:00 | 2026-08-29
Lebanon24
09:48 | 2026-08-29
Lebanon24
09:31 | 2026-08-29
Lebanon24
08:56 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24