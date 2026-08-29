فيضانات النيبال والصين.. 600 قتيل و3 آلاف مفقود

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وبحسب "CNN"، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المناطق المنكوبة، فيما طلبت النيبال مساعدة دولية متخصصة، بينها خبراء في الأنفاق ومعدات للتعامل مع العدد المتزايد من الجثث، بعد أن بدأت السلطات التخطيط لدفن الرفات التي يتعذر التعرف إليها في مقبرة جماعية.وأرسلت الصين فريقاً من خبراء الأنفاق إلى النيبال، استجابة لطلب الحكومة النيبالية. ووصل 5 خبراء إلى البلاد، بينما كان 4 آخرون في طريقهم إلى ، للمساعدة في عمليات الإنقاذ داخل نفق تابع لمحطة كهرومائية.وفي الميدان، أظهرت مشاهد منازل مدمرة بالكامل في النيبال، بينما تبحث عائلات عن أي معلومة بشأن أقاربها المفقودين. وفي المقابل، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إنه لا توجد مؤشرات على وجود ناجين عند معبر حدودي اجتاحته موجة الفيضانات.وأعلنت السلطات النيبالية العثور على 187 سائحاً كانوا عالقين بعد الانهيارات، بينهم 114 هندياً و27 صينياً و20 من والولايات المتحدة وأوروبا والخليج. ومع ذلك، لا يزال ما لا يقل عن 420 أجنبياً في عداد المفقودين.وتراقب السلطات أيضاً بحيرتين تشكلتا حديثاً قرب موقع الانهيارات في ، خشية أن تؤديا إلى موجة فيضانات جديدة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مساحة إحدى البحيرتين تراجعت بنحو 5 آلاف ، ما يشير إلى تدفق بطيء للمياه فوق السد الطبيعي، لكن المسؤولين أكدوا أن المراقبة ستستمر.وكان الخوف من انهيار إحدى البحيرات قد دفع السلطات في النيبال والصين إلى تعليق عمليات الإنقاذ مؤقتاً، قبل استئنافها لاحقاً.وتأتي الكارثة في منطقة جبلية حساسة على الحدود، حيث تسببت السيول والانهيارات في تدمير واسع، وقطعت الطرق، وأعاقت وصول فرق الإنقاذ إلى القرى والمواقع السياحية المتضررة.