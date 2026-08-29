العراق يكافئ المبلّغين عن الفساد

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وجاء القرار خلال زيارة الزيدي إلى ، حيث وصفها بأنها "خط الصد الأول" في مواجهة الفساد، داعياً إلى تعزيز دورها الوقائي ومتابعة مشروعات المحافظات والمنافذ الحدودية، وكشف المتورطين وتقديم تقارير شهرية وفصلية عن نتائج الحملة.ويعود القانون إلى عام 2008، وينص على منح مكافآت للمبلّغين الذين تقود معلوماتهم إلى كشف جرائم فساد أو استرداد أموال عامة. وتبلغ المكافأة 5% من الأموال المستردة إذا لم تتجاوز 100 مليون ، و3% من القيمة التي تزيد على ذلك.وقال رئيس محمد علي اللامي إن فرقاً ميدانية أُنشئت لتدقيق العقود الحكومية، وأنجزت عملها في ثماني وزارات، فيما يتواصل التدقيق في بقية المؤسسات.وتأتي الخطوة ضمن حملة بدأت في حزيران وشملت تحقيقات وتوقيفات طالت مسؤولين وشخصيات سياسية، وملفات في قطاعات والكهرباء والمنافذ الحدودية وعقود التسليح، بالتزامن مع تتبع الأموال وحجز أصول وممتلكات مرتبطة بالقضايا.