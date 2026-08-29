هجوم روسي جديد نحو كييف؟ معلومات استخباراتية ترفع مستوى التأهب

كشفت معلومات استخباراتية تلقتها أن تدرس شن هجوم جديد محتمل باتجاه كييف وتشيرنيهيف شمال البلاد، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول أوكراني كبير.

Advertisement



وقال بافلو باليسا، مكتب الرئاسة ، إنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة للهجوم أو مؤشرات على حشد وحدات روسية ضاربة قرب الحدود الشمالية، إلا أن القيادة العسكرية في تُجري تقييماً لهذا السيناريو.





وأضاف أن روسيا لا تزال تخطط لإنشاء "مناطق عازلة" بعرض نحو 20 كيلومتراً، قابلة للتوسيع، في مناطق خاركيف وتشيرنيهيف وسومي، كما لم تتخل عن هدف السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.





وتأتي هذه المعطيات بعد زيارة مفاجئة أجراها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى موسكو، فيما كان من المقرر أن يلتقي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو السبت.





وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، نقلاً عن معلومات استخباراتية غربية، بأن روسيا تمهد لتعبئة عسكرية واسعة قد ترتبط بمساعيها للسيطرة على دونباس. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، نقلاً عن معلومات استخباراتية غربية، بأن روسيا تمهد لتعبئة عسكرية واسعة قد ترتبط بمساعيها للسيطرة على دونباس.





في المقابل، حذر رئيس الوزراء البولندي توسك من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة"، داعياً بولندا وحلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة في ظل احتمال تصعيد روسي.