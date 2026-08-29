تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي جديد نحو كييف؟ معلومات استخباراتية ترفع مستوى التأهب

Lebanon 24
29-08-2026 | 11:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجوم روسي جديد نحو كييف؟ معلومات استخباراتية ترفع مستوى التأهب
هجوم روسي جديد نحو كييف؟ معلومات استخباراتية ترفع مستوى التأهب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت معلومات استخباراتية تلقتها أوكرانيا أن روسيا تدرس شن هجوم بري جديد محتمل باتجاه كييف وتشيرنيهيف شمال البلاد، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول أوكراني كبير.
Advertisement
 
 
وقال بافلو باليسا، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة للهجوم أو مؤشرات على حشد وحدات روسية ضاربة قرب الحدود الشمالية، إلا أن القيادة العسكرية في موسكو تُجري تقييماً لهذا السيناريو.


وأضاف أن روسيا لا تزال تخطط لإنشاء "مناطق عازلة" بعرض نحو 20 كيلومتراً، قابلة للتوسيع، في مناطق خاركيف وتشيرنيهيف وسومي، كما لم تتخل عن هدف السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.


وتأتي هذه المعطيات بعد زيارة مفاجئة أجراها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى موسكو، فيما كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو السبت.


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، نقلاً عن معلومات استخباراتية غربية، بأن روسيا تمهد لتعبئة عسكرية واسعة قد ترتبط بمساعيها للسيطرة على دونباس.


في المقابل، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة"، داعياً بولندا وحلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة في ظل احتمال تصعيد روسي.


وفي الميدان، أشار باليسا إلى أن روسيا كثفت استخدام الطائرات المسيّرة النفاثة، ولا سيما حول كييف، متوقعاً استمرار ارتفاع أعدادها مع إدراك موسكو لفعاليتها.
مواضيع ذات صلة
تحذيرات استخباراتية من هجمات محتملة.. ألمانيا ترفع مستوى التأهب الأمني
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 22:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي جديد على كييف
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 22:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة ٣ في هجوم روسي على كييف
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 22:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعيد روسيا سيناريو 2022؟ تحذير من هجوم بري جديد نحو كييف
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 22:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

نائب رئيس

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:31 | 2026-08-29
Lebanon24
14:15 | 2026-08-29
Lebanon24
14:00 | 2026-08-29
Lebanon24
13:45 | 2026-08-29
Lebanon24
13:30 | 2026-08-29
Lebanon24
13:12 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24