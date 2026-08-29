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عربي-دولي

مصر والكويت تدعوان لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية

Lebanon 24
29-08-2026 | 11:45
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مصر والكويت تدعوان لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

كما بحث الوزيران الشواغل الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية معالجة مختلف مصادر التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية.

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