ضبط شحنة ضخمة في ريف السويداء.. ماذا في التفاصيل؟

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أعلنت الداخلية السورية، إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة، بعد عملية أمنية دقيقة نُفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء.
وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كغ من مادة الحشيش المخدر و382 ألف حبة مخدرة، كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة.
أشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف وملاحقة المتورطين في محاولة التهريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.