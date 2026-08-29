بعد الهجوم على كييف...زيلينسكي يلوّح بالتصعيد

أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده ستكثف هجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، مستهدفاً الوصول إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بأكثر من 300 هجوم تنفذه حالياً.

وجاء ذلك بالتزامن مع مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً من جراء استهداف طائرة مسيّرة روسية مستودعاً عند الأطراف الغربية لكييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية.

وقال إن المستودع كان يحتوي على مواد متفجرة، مؤكداً أن تخزين الذخيرة قرب المنازل والمناطق السكنية مخالف للوائح، فيما فُتح تحقيق جنائي بشبهة الإهمال الرسمي.

وأدى الهجوم إلى تضرر نحو 50 مبنى سكنياً، فيما تواصلت عمليات الإطفاء والإنقاذ في الموقع.