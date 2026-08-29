تركيا تستدعي سفير أوكرانيا...ما السبب؟

استدعت السفير الأوكراني لديها على خلفية هجومين استهدفا سفينتين تركيتين في البحر الأسود خلال هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت ، السبت.

وقالت الوزارة إن الهجومين وقعا يومي الأربعاء والخميس، مشددة خلال الاجتماع مع السفير الأوكراني على ضرورة ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وحركة الملاحة والبيئة في البحر الأسود.

وأوضحت أن سفينة الحاويات التركية "ليدر بوردو مافي" تعرضت لهجوم الأربعاء أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود. وفي اليوم التالي، استُهدفت سفينة "ليدر كوجاتبه" التي أُرسلت إلى المنطقة للمساعدة في قطر السفينة الأولى.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الهجومان قد أسفرا عن سقوط ضحايا، فيما أفادت وسائل إعلام تركية محلية بأن سفينة الحاويات جرى قطرها إلى ميناء سامسون .

وتدعو أنقرة منذ أسابيع وأوكرانيا إلى وقف الهجمات التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأسود، في ظل الحرب المستمرة بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وتسعى وكييف إلى استهداف مصادر عائدات التصدير لدى الطرف الآخر، بينما تواصل السفن التجارية التركية نشاطها في البحر الأسود تحت أعلام دول مختلفة. وكانت سفن تركية عدة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات بطائرات مسيّرة يُشتبه في أن أطلقتها.

ورغم عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فإنها تحافظ على علاقات مع كل من موسكو وكييف، كما لم تنضم إلى الغربية المفروضة على روسيا.

وفي 8 آب، دعا التركي هاكان فيدان إلى "وقف مؤقت" للهجمات في البحر الأسود، محذراً من أن النزاع امتد إلى المنطقة بأكملها وأن الهجمات باتت تستهدف السفن التجارية من دون تمييز.