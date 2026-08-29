كارثة نيبال تتفاقم… أكثر من 670 قتيلاً وآلاف المفقودين

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على الحدود بين النيبال والصين بعد الفيضانات والانهيارات الكارثية التي ضربت المنطقة، فيما تركّز فرق الطوارئ حالياً على مصير مئات العمال المفقودين داخل مشاريع كهرومائية في النيبال.

وبحسب "CNN"، لا يزال نحو 898 عاملاً في عداد المفقودين في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية، بعد السيول التي اجتاحت المنطقة الأربعاء. وتمكنت فرق الإنقاذ من ضخ الهواء داخل نفق في مشروع "Trishuli–3 A" الكهرومائي، لكنها لم تنجح بعد في التواصل مع أي شخص قد يكون عالقاً في الداخل.

وتعمل الفرق على توسيع فتحة حُفرت في الجزء العلوي من النفق لتحويلها إلى منفذ يسمح بإدخال فرق الإنقاذ، بعدما أظهرت الفحوص الأولية عدم وجود ركام داخل النفق. وتقول السلطات إن الهدف هو الوصول إلى النفق عبر المسار القائم في أقرب وقت.

وأعلنت جمعية منتجي الطاقة المستقلين في النيبال أن 361 عاملاً أُنقذوا حتى الآن، فيما طلبت الحكومة النيبالية مساعدة خبراء في إنقاذ الأنفاق من والصين، وقد وصلت فرق من البلدين السبت للمشاركة في العمليات.

وتبقى الحصيلة الإنسانية ثقيلة. فقد ارتفع عدد القتلى في النيبال إلى أكثر من 670 شخصاً، فيما أعلنت مقتل 16 شخصاً في مقاطعة "Gyirong" في التبت. ولا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين على جانبي الحدود، بينهم أميركيون وأجانب آخرون، بينما تقول السلطات إن 546 شخصاً، بينهم أجانب، ما زالوا مفقودين داخل أراضيها.

وزادت مساعداتها الإنسانية للنيبال إلى 3.6 ملايين دولار، بعدما كان المبلغ المعلن سابقاً 500 ألف دولار فقط.

وتراقب السلطات الصينية أيضاً بحيرة حاجزة تشكلت قرب منطقة الكارثة بفعل انهيار أرضي أولي. وقال مسؤولون في التبت إن البحيرة بدأت تفيض وتصرف المياه، لكن الوضع العام مستقر، واحتمال انهيار كامل للحاجز "منخفض نسبياً".

وكان جزء كبير من نهر جليدي قرب قمة "Langtang Lirung" قد انهار وسقط في النهر، مطلقاً موجة من المياه والجليد والصخور جرفت كل ما في طريقها. ووفق مسؤولين صينيين، استغرقت الكتلة المتدفقة بين 6 و7 دقائق فقط للوصول إلى ميناء "Gyirong" الحدودي.

وفي النيبال، طُلب من فرق الإنقاذ وسكان المناطق القريبة من نهر "Bhote Koshi" البقاء في حالة تأهب بعد ارتفاع تدفق المياه، خوفاً من موجات جديدة قد تعرقل عمليات البحث.

وبينما تتجمع العائلات يومياً أمام المراكز الطبية والمشارح بحثاً عن أي خبر، لا تزال الكارثة مفتوحة على احتمالات قاسية: مئات العالقين تحت الطين، آلاف المفقودين، ومناطق جبلية تجعل كل ساعة إنقاذ أكثر صعوبة.