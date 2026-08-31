الخارجية الإيرانية: أميركا تتحمل عواقب التصعيد وعواقب أي هجوم جديد

نددت ، بالضربات الأميركية الجديدة على لارك، مؤكدة أن رد القوات على أهداف أميركية كان "دفاعاً مشروعاً عن النفس".وأعلنت في بيان أن "تدين بشدة العدوان العسكري الأميركي على لارك" مشيرة إلى أن القوات الإيرانية ردت "عملاً بالحق المشروع في الدفاع عن النفس".وقالت الخارجية الإيرانية، إن سترد على أي هجوم جديد، مؤكدة أن أميركا تتحمل عواقب التصعيد.. وستتحمل عواقب أي هجوم جديد.

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت بمقتل شخصين جراء قصف أميركي بمسيرة على موقع في جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أميركي كبير أن القوات الأميركية استهدفت مِنصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأميركي أن الجيش رصد قوات وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.قال إنه سيرد على الهجوم الأميركي.وبعدها، كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للأردن والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.