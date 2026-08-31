لماذا استهدفت واشنطن جزيرة لارك؟

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يذكر أن جزيرة لارك الإيرانية الصغيرة، الواقعة في مضيق هرمز بالقرب من ميناء عباس الاستراتيجي، تطل على ممرات الملاحة البحرية عند مصب ، مما يمنحها دوراً رئيسياً في التوترات المتعلقة بإيران والأمن البحري وإمدادات الطاقة العالمية. قصفت القوات الأميركية أمس الأحد منصتي إطلاق صواريخ في لارك ، في أول غارات أميركية معروفة على منذ أواخر ، وتبع ذلك رد إيراني من خلال إطلاق 8 صواريخ باليستية على ، والتي تم اعتراضها بنجاح.يذكر أن جزيرة لارك الإيرانية الصغيرة، الواقعة في مضيق هرمز بالقرب من ميناء عباس الاستراتيجي، تطل على ممرات الملاحة البحرية عند مصب ، مما يمنحها دوراً رئيسياً في التوترات المتعلقة بإيران والأمن البحري وإمدادات الطاقة العالمية.

فعلى الخريطة تبدو لارك مجردَ جزيرة إيرانية صغيرة، لكنها تقع في مكان شديد الحساسية، عند أحد أضيق أجزاء مضيق هرمز، وعلى مقربة من المسارات التي تعبرُها السفنُ وناقلات ، وتحديداً شرق جزيرة قشم وجنوب جزيرة هرمز في مياه .





ولارك ليست للمراقبة فقط، فهي تضم قاعدةً عسكرية للحرس الثوري، إلى جانب موقع لنقل وتصدير النفط يعود إلى أواخر الثمانينيات. موقع كهذا جعل جزيرة لارك عيناً على المضيق، فقربها من الممرات المائية يمكّن الإيرانيين من رصد حركة السفن ومتابعة عبورها، ولهذا أقاموا فيها رادارات ومنشآت لمراقبة الملاحة.ولارك ليست للمراقبة فقط، فهي تضم قاعدةً عسكرية للحرس الثوري، إلى جانب موقع لنقل وتصدير النفط يعود إلى أواخر الثمانينيات.

ويستخدم الحرسُ الثوري مرافئها أيضاً لفرض شروطه على السفن العابرة، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور.



هذه الأهمية العسكرية تفسر لماذا أصبحت لارك هدفاً في أي مواجهة حول هرمز.



فقد ظهرت سابقاً ضمن خيارات عسكرية أعدها لضرب مواقع إيرانية مرتبطة بتعطيل الملاحة في المضيق، بحسب "أكسيوس" Axios.