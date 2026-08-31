"حتى لو بأسلوب غير متكافئ".. موسكو: نعتزم الرد على أي أعمال عدائية

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أكد الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن تعتزم الرد على الأعمال العدائية ضدها بما في ذلك بشكل غير متكافئ.وجاء في مقال بعنوان "التعاون الدولي في القطب : التحديات والفرص" كتبه لافروف، ونشر على موقع "أركتيك . رو" الإخباري: "كان الأجدر بخصوم استيعاب دروس التاريخ منذ زمن بعيد وإدراك عبثية لغة والتهديدات معها، إذ أن أي أعمال غير ودية وعدائية قوبلت وستُقابل دائماً بردود حازمة ومناسبة، بما فيها الردود غير المتكافئة، ورغم تفضيل موسكو للحوار البنّاء في كافة مناطق العالم، إلّا أنها لن تتوانى، عند الضرورة، عن صون مصالحها الوطنية وحمايتها بكل الوسائل المتاحة".وأضاف وزير الخارجية "إذا ما ألقينا نظرة سريعة على خريطة العالم رأيناها تؤكد ريادة روسيا الدائمة في القطب الشمالي، وهي منطقة تزداد سهولة الوصول الملاحي واللوجستي إلى مواردها وممراتها بفعل التغير المناخي وذوبان الجليد، لتغدو ركيزة لا غنى عنها في ضمان استدامة الروابط التجارية العالمية، لا سيما مع تصاعد اضطرابات سلاسل التوريد - على وجه الخصوص - في المضائق البحرية الدولية، التي تُعدّ ذات أهمية بالغة للاقتصاد الدولي".