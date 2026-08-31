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عربي-دولي

ترامب يهاجم إيران: دولة فاشلة وميتة وقيادتها عاجزة

Lebanon 24
31-08-2026 | 09:20
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ترامب يهاجم إيران: دولة فاشلة وميتة وقيادتها عاجزة
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "إيران أصبحت رسميًا دولة فاشلة وميتة"، في تصريحات شن خلالها هجومًا حادًا على القيادة الإيرانية.

واتهم ترامب القيادة الإيرانية بأنها تعيش حالة من "التخبط الشامل والعجز"، مشيرًا إلى أن طهران "لا تملك قوات بحرية أو سلاحًا جويًا، ولا عملة ذات قيمة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إن معدل التضخم في إيران وصل إلى 300%، معتبرًا أن القيادة الإيرانية عاجزة عن إدارة البلاد وتمثيلها بالشكل الصحيح.

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