ترامب يهاجم إيران: دولة فاشلة وميتة وقيادتها عاجزة

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، إن " أصبحت رسميًا وميتة"، في تصريحات شن خلالها هجومًا حادًا على القيادة .

واتهم القيادة الإيرانية بأنها تعيش حالة من "التخبط الشامل والعجز"، مشيرًا إلى أن "لا تملك قوات بحرية أو سلاحًا جويًا، ولا عملة ذات قيمة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إن معدل التضخم في إيران وصل إلى 300%، معتبرًا أن القيادة الإيرانية عاجزة عن إدارة البلاد وتمثيلها بالشكل الصحيح.