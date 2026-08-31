بالفيديو.. وفاة مرشح للبرلمان الإيراني بسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه خطابًا

توفي نعمت إلهامي، المرشح للدورة الثانية عشرة من انتخابات عن دائرة آباد وبيله سوار وأصلاندوز، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه كلمة في تجمع ليلي بمدينة بيله سوار، بحسب موقع " إنترناشيونال".



وسقط إلهامي، وهو ناشط سياسي ومرشح سابق، بشكل مفاجئ خلال خطابه أمام حشد من الإيرانيين، ليفارق الحياة متأثرًا بالأزمة القلبية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابته بسكتة قلبية أثناء إلقاء كلمته، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوطه أثناء إلقائه الخطاب.





Advertisement

#عاجل

💥هلك أحد مسؤولي النظام أثناء إلقاء كلمة



🚨 نعمت إلهامي المجرم، المرشح للدورة الثانية عشرة لانتخابات عن دائرة بارس اباد، هلك أثناء كلمة ليلية.



🔥طرق الذهاب إلى جهنم كثيرة.



شاهدوا👇 pic.twitter.com/VzajtCneIw