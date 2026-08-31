تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. وفاة مرشح للبرلمان الإيراني بسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه خطابًا

Lebanon 24
31-08-2026 | 09:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو.. وفاة مرشح للبرلمان الإيراني بسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه خطابًا
بالفيديو.. وفاة مرشح للبرلمان الإيراني بسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه خطابًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفي نعمت إلهامي، المرشح للدورة الثانية عشرة من انتخابات البرلمان الإيراني عن دائرة بارس آباد وبيله سوار وأصلاندوز، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أثناء إلقائه كلمة في تجمع ليلي بمدينة بيله سوار، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".

وسقط إلهامي، وهو ناشط سياسي ومرشح برلماني سابق، بشكل مفاجئ خلال خطابه أمام حشد من الإيرانيين، ليفارق الحياة متأثرًا بالأزمة القلبية.

 

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابته بسكتة قلبية أثناء إلقاء كلمته، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوطه أثناء إلقائه الخطاب.

Advertisement

#عاجل
💥هلك أحد مسؤولي النظام أثناء إلقاء كلمة

🚨 نعمت إلهامي المجرم، المرشح للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس النظام عن دائرة بارس اباد، هلك أثناء كلمة ليلية.

🔥طرق الذهاب إلى جهنم كثيرة.

شاهدوا👇 pic.twitter.com/VzajtCneIw

مواضيع ذات صلة
إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة الابنة الوحيدة لممثلة شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لأزمة قلبيّة مفاجئة... نقل فنانة عربيّة بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. مسؤول أغمي عليه خلال إلقاء كلمة
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إلقاء قنبلة يدوية فجرا في ساحة برقايل في عكار
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النظام

مدينة بيل

البرلمان

برلماني

المجر

بيت أ

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-08-31
Lebanon24
10:26 | 2026-08-31
Lebanon24
10:23 | 2026-08-31
Lebanon24
09:43 | 2026-08-31
Lebanon24
09:20 | 2026-08-31
Lebanon24
09:00 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24