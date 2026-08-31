قتيل ثانٍ من الحرس الثوري بهجوم أميركي على جزيرة "لارك"

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري ، اليوم الاثنين، مقتل شخص ثانٍ جراء الهجوم الأميركي الذي استهدف لارك قرب مضيق هرمز مساء الأحد.

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وذكر موقع "مشرق نيوز" أن "حميد عوض زاده، أحد عناصر ، لقي مصرعه جراء الهجوم الأميركي على جزيرة لارك"، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحرس الثوري إلى عنصرين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بمقتل "علي فياضي"، أحد عناصر للحرس الثوري، في الهجوم.

بدوره، أعلن محافظ قشم، حسين أميرتيموري، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء الهجوم، مشيراً إلى أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية.

وكانت ووسائل إعلام إيرانية، بينها "تسنيم" و"مهر"، قد أعلنت مقتل عدد من العسكريين والمدنيين، من دون الكشف حينها عن حصيلة نهائية.

ودعا أميرتيموري إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة، محذراً من تداول معلومات غير مؤكدة عبر .