قتيل ثانٍ من الحرس الثوري بهجوم أميركي على جزيرة "لارك"

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أعلنت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل شخص ثانٍ جراء الهجوم الأميركي الذي استهدف جزيرة لارك قرب مضيق هرمز مساء الأحد.
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وذكر موقع "مشرق نيوز" أن "حميد عوض زاده، أحد عناصر الحرس الثوري، لقي مصرعه جراء الهجوم الأميركي على جزيرة لارك"، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحرس الثوري إلى عنصرين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بمقتل "علي فياضي"، أحد عناصر القوة البحرية للحرس الثوري، في الهجوم.
بدوره، أعلن محافظ قشم، حسين أميرتيموري، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء الهجوم، مشيراً إلى أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية.
وكانت وزارة الخارجية ووسائل إعلام إيرانية، بينها "تسنيم" و"مهر"، قد أعلنت مقتل عدد من العسكريين والمدنيين، من دون الكشف حينها عن حصيلة نهائية.
ودعا أميرتيموري إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة، محذراً من تداول معلومات غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.