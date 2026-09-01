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عربي-دولي

ردًا على الضربات الأميركية.. اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية فوق الأردن

Lebanon 24
01-09-2026 | 16:48
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ردًا على الضربات الأميركية.. اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية فوق الأردن
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اعترضت الدفاعات الجوية الأردنية، اليوم الثلاثاء، صواريخ إيرانية وطائرات مسيّرة فوق محافظتي المفرق شمال شرقي المملكة والعقبة جنوبًا، بعد إعلان إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أهداف في المنطقة ردًا على ضربات أميركية استهدفت جنوب إيران.

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وتلقت هواتف مواطنين في المفرق والزرقاء والعقبة رسائل تحذيرية من احتمال سقوط شظايا، دعتهم إلى الاحتماء داخل المباني أو المركبات حتى صدور تعليمات جديدة.

وفي السياق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية ببدء عملية "انتقامية" تشمل إطلاق صواريخ ومسيّرات.

وجاء ذلك بالتزامن مع شن الولايات المتحدة ضربات على إيران لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلنت طهران بدء عملية رد "حاسمة"، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات "أشد وأقوى بكثير".

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن القوات الأميركية بدأت استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، ردًا على هجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أميركيين في المنطقة.

وأكد ترامب أن العملية "واسعة النطاق وقوية"، محذرًا من أن أي رد إيراني سيقابل بضربة "أشد وأقوى بكثير"، مضيفًا أنه في حال تنفيذ تهديده "لن يتبقى سوى القليل جدًا" من الجمهورية الإسلامية.

من جهته، توعد الحرس الثوري الولايات المتحدة بجعلها "تندم" على هجماتها الجديدة.

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