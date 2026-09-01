التصعيد متواصل...الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أميركية في الأردن

أعلن استهداف أميركية بصواريخ باليستية، مشيراً إلى مقتل عدد كبير من القوات الأميركية من جراء الاستهداف.

وأضاف أن الجيش الأميركي، الذي وصفه بـ"العاجز عن المواجهة المباشرة"، نفّذ هجوماً على منزل سكني في منطقة سيريك جنوبي ، كان يُقام فيه حفل زفاف، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين.

وكانت السلطات قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى من جراء استهداف منزل سكني أثناء إقامة حفل زفاف في منطقة سيريك، فيما ذكرت تقارير أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى أربعة قتلى، بينهم طفل، وأكثر من 50 مصاباً.

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وكانت الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت أن القوات الأميركية بدأت استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، ردًا على هجمات الأخيرة على سفن تجارية في وعسكريين أميركيين في المنطقة.