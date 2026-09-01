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عربي-دولي

التصعيد متواصل...الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أميركية في الأردن

Lebanon 24
01-09-2026 | 16:55
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التصعيد متواصل...الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أميركية في الأردن
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أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عسكرية أميركية في الأردن بصواريخ باليستية، مشيراً إلى مقتل عدد كبير من القوات الأميركية من جراء الاستهداف.

وأضاف الحرس الثوري أن الجيش الأميركي، الذي وصفه بـ"العاجز عن المواجهة المباشرة"، نفّذ هجوماً على منزل سكني في منطقة سيريك جنوبي إيران، كان يُقام فيه حفل زفاف، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين.

وكانت السلطات الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى من جراء استهداف منزل سكني أثناء إقامة حفل زفاف في منطقة سيريك، فيما ذكرت تقارير أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى أربعة قتلى، بينهم طفل، وأكثر من 50 مصاباً.

 
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 وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت أن القوات الأميركية بدأت استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، ردًا على هجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أميركيين في المنطقة.
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