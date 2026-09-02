شي يدعو إلى رفض "التدخل الخارجي" في الشرق الأوسط

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وقال شي: "علينا التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن"، وفق وكالة أنباء الجديدة (شينخوا). أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بضرورة رفض "التدخل الخارجي" في ، عقب محادثات أجرياها في القاهرة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.وقال شي: "علينا التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن"، وفق وكالة أنباء الجديدة (شينخوا).





وجاءت تصريحات السيسي خلال جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني في القاهرة، بحضور وفدي البلدين، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان للرئاسة .



وأكد الرئيسان توافق الرؤى المصرية والصينية بشأن ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، وبحثا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع التأكيد على دعم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.



وشدد السيسي على استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لا سيما الصين باعتبارها دولة محورية وعضوا دائما في ، بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية. وقال السيسي إن بلاده تعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية، مرحبا بتلاقي مواقف القاهرة وبكين إزاء الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وجاءت تصريحات السيسي خلال جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني في القاهرة، بحضور وفدي البلدين، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان للرئاسة .وأكد الرئيسان توافق الرؤى المصرية والصينية بشأن ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، وبحثا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع التأكيد على دعم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.وشدد السيسي على استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لا سيما الصين باعتبارها دولة محورية وعضوا دائما في ، بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية.

وأكد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمة.



وفي الملف الفلسطيني، شدد السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلى جهود مصر للدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في ، وضرورة إدخال المساعدات الكافية، خصوصا المعدات والمستلزمات الطبية.



وأشاد بالدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين باعتباره سبيلا لتحقيق السلام العادل والمستدام.



وفي ملف الأمن المائي، أكد السيسي الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره "شريان الحياة "، وتمسك بلاده بحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.



من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا حرص بكين على تعزيز التنسيق مع القاهرة في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.



كما أكد شي بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتشجيع الشركات زيادة استثماراتها، ومواصلة نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة. (سكاي نيوز عربية)