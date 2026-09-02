كيف ساعدت ميغان ماركل سارة فيرغسون في العودة إلى بريطانيا؟

كشف المؤرخ والكاتب الملكي أندرو لوني، أنّ "ميغان ماركل
دوقة ساسكس، ربما أسهمت بشكل غير مباشر في اتّخاذ سارة فيرغسون
دوقة يورك، قرار العودة إلى الأضواء في المملكة
المتحدة، من خلال تقديم تلميحات ذكية حول تحركات عائلة ساسكس في المملكة المتحدة".
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي
ميل"، تستعدّ فيرغسون للظهور علناً مجدداً بعد أشهر من الابتعاد عن وسائل الإعلام
، بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن زيارة الأمير هاري وميغان ماركل
لبريطانيا برفقة أطفالهما لإقامة أطول.
ويقول لوني إن التوقيت ليس محض مصادفة، بل يرتبط بتواصل مباشر أو غير مباشر بين الطرفين.
وأشار الكاتب الملكي إلى احتمالية تلقي فيرغسون هذه المعطيات عبر ابنتها الأميرة أوجيني
التي تجمعها علاقة وطيدة بدوق ودوقة ساسكس أو بشكل مباشر من ميغان
نفسها. (ارم نيوز)