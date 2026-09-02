كيف ساعدت ميغان ماركل سارة فيرغسون في العودة إلى بريطانيا؟

Advertisement

كشف المؤرخ والكاتب الملكي أندرو لوني، أنّ " دوقة ساسكس، ربما أسهمت بشكل غير مباشر في اتّخاذ سارة دوقة يورك، قرار العودة إلى الأضواء في المتحدة، من خلال تقديم تلميحات ذكية حول تحركات عائلة ساسكس في المملكة المتحدة".ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة " ميل"، تستعدّ فيرغسون للظهور علناً مجدداً بعد أشهر من الابتعاد عن ، بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن زيارة الأمير لبريطانيا برفقة أطفالهما لإقامة أطول.ويقول لوني إن التوقيت ليس محض مصادفة، بل يرتبط بتواصل مباشر أو غير مباشر بين الطرفين.وأشار الكاتب الملكي إلى احتمالية تلقي فيرغسون هذه المعطيات عبر ابنتها التي تجمعها علاقة وطيدة بدوق ودوقة ساسكس أو بشكل مباشر من نفسها. (ارم نيوز)