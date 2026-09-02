بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية على طريق في روسيا

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هبطت مروحية من طراز Mi-8، وعلى متنها ثمانية أشخاص، اضطرارياً على طريق في جزيرة سخالين الروسية.
وكانت المروحية تقلّ عضواً في لجنة الانتخابات وأربعة صحفيين.
وخرج الركاب وأفراد الطاقم سالمين بإصابات طفيفة. pic.twitter.com/xatIyf9c2V
— Arab-Military (@ashrafnsier) September 2, 2026
هبطت مروحية من طراز Mi-8، وعلى متنها ثمانية أشخاص، اضطرارياً على طريق في جزيرة سخالين الروسية.
وكانت المروحية تقلّ عضواً في لجنة الانتخابات وأربعة صحفيين.
وخرج الركاب وأفراد الطاقم سالمين بإصابات طفيفة. pic.twitter.com/xatIyf9c2V