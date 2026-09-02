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عربي-دولي

بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية على طريق في روسيا

Lebanon 24
02-09-2026 | 15:38
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بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية على طريق في روسيا
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هبطت مروحية من طراز "مي-8" اضطراريًا على أحد الطرق في جزيرة سخالين الروسية، بينما كانت تقل 8 أشخاص، بينهم عضو في لجنة الانتخابات وأربعة صحافيين.
وتمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من الخروج من المروحية سالمين، فيما تعرض بعضهم لإصابات طفيفة. (ارم نيوز)
 
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