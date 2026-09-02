بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية على طريق في روسيا

هبطت مروحية من طراز "مي-8" اضطراريًا على أحد الطرق في الروسية، بينما كانت تقل 8 أشخاص، بينهم عضو في وأربعة صحافيين.

وتمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من الخروج من المروحية سالمين، فيما تعرض بعضهم لإصابات طفيفة. (ارم نيوز)