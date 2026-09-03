الجواز الأميركي بنسخته الجديدة يثير جدلاً واسعاً

أثار إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جدلاً واسعاً بعد نشره مقطعاً عبر حسابه على منصة «اكس»، استعرض فيه جواز سفره الجديد الذي يحمل صورة والده، معبّراً عن إعجابه بالإصدار.
ويأتي الجواز ضمن إصدار تذكاري رسمي أطلقته وزارة الخارجية الأميركية
بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة
، إلا أن إدراج صورة الرئيس الحالي فيه فتح باباً واسعاً أمام الانتقادات.
ورأى منتقدون أن وضع صورة ترامب على وثيقة سيادية أميركية يكرّس شخصنة مؤسسات الدولة
ورموزها، معتبرين أن جواز السفر يمثل الولايات المتحدة ومواطنيها وليس الرئيس الموجود في البيت الأبيض
. وذهب آخرون إلى اعتبار الخطوة جزءاً من تكريس حضور ترامب الشخصي في المشهد الرسمي بصورة غير مألوفة في الولايات المتحدة.
كما أثار اختيار ترامب تحديداً لإصدار مرتبط بمرور 250 عاماً على الاستقلال
تساؤلات بشأن تجاوز شخصيات ورموز تاريخية ارتبطت مباشرة بتأسيس البلاد، فيما سخر معلقون من تحول مناسبة وطنية إلى احتفاء بالرئيس الحالي.
في المقابل، دافع مؤيدو ترامب عن الإصدار، معتبرين أن الجدل سياسي بالدرجة الأولى، وأن النسخة التذكارية تعكس مرحلة من تاريخ الولايات المتحدة يتولى خلالها ترامب الرئاسة.
أما إريك ترامب، فلم يدخل في السجال، واكتفى بإظهار حماسته للجواز الجديد، في وقت تحولت فيه النسخة التي استعرضها إلى مادة جديدة للانقسام بين مؤيدي والده وخصومه