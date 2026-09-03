مدفيديف لألمانيا: تراجعوا قبل أن تدفعوا الثمن

أكد الروسي دميتري مدفيديف أن قيادة الحالية سلكت "طريق نسيان نتائج الحرب العالمية الثانية"، محذرا من أن مواجهة ستكون لها عواقب وخيمة.

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وأضاف أن "كل هذا والعقوبات سيكون له عواقب وخيمة للغاية على اقتصاد ألمانيا وعلى الناس، لأنهم فقدوا بالفعل الكثير بسبب رفض التعاون مع ".



وشدد مدفيديف على أن يجب أن "تتعقل وتتبع مسارا أكثر توازنا، بدلا من محاولة الدخول في مواجهة مباشرة مع بلدنا". وأشار في مقال سابق له إلى أن ألمانيا تحاول تحويل جيشها ليكون "الأقوى في " وزيادة عدد أفرادقواتها المسلحة، معتبرا أن ذلك يمثل "مراجعة لنتائج الحرب".



وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين وبرلين، على خلفية إلقاء الحكومة الألمانية اللوم على روسيا في حادثة الطائرة المسيرة في مطار ، واتخاذها إجراءات عقابية شملت إغلاق في بون وإنهاء أنشطة البيت الروسي في .