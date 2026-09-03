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عربي-دولي

مدفيديف لألمانيا: تراجعوا قبل أن تدفعوا الثمن

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:45
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مدفيديف لألمانيا: تراجعوا قبل أن تدفعوا الثمن
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قيادة ألمانيا الحالية سلكت "طريق نسيان نتائج الحرب العالمية الثانية"، محذرا من أن مواجهة روسيا ستكون لها عواقب وخيمة.
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وأضاف أن "كل هذا والعقوبات الألمانية سيكون له عواقب وخيمة للغاية على اقتصاد ألمانيا وعلى الناس، لأنهم فقدوا بالفعل الكثير بسبب رفض التعاون مع الاتحاد الروسي".

وشدد مدفيديف على أن الحكومة الألمانية يجب أن "تتعقل وتتبع مسارا أكثر توازنا، بدلا من محاولة الدخول في مواجهة مباشرة مع بلدنا". وأشار في مقال سابق له إلى أن ألمانيا تحاول تحويل جيشها ليكون "الأقوى في أوروبا" وزيادة عدد أفرادقواتها المسلحة، معتبرا أن ذلك يمثل "مراجعة لنتائج الحرب".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين موسكو وبرلين، على خلفية إلقاء الحكومة الألمانية اللوم على روسيا في حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ، واتخاذها إجراءات عقابية شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء أنشطة البيت الروسي في برلين.
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