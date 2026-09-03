مسار المفاوضات خارج سلطة ايران

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منذ الحديث عن طرح مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون، للتفاوض المباشر مع ، بقرار ذاتي ،اوعزت لحزب الله برفضها،واعلاء الصوت ضدها ،وبعدها صعَّدت تدريجياً معارضتها.واستناداً لمصادر ديبلوماسية، فإن تراجع التأثير والفاعلية الايرانية على تعطيل مسار المفاوضات مردُّه الى تصاعد الحرب الاميركية ضد ايران والحصار الخانق المفروض عليها من كل الاتجاهات.اصبح مسار المفاوضات الاسرائيلية تحت إشراف وادارة الأميركية حصراً، في الوقت الحاضر، وبعد سقوط موقع علي الطاهر بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ،كما اعلن بالامس وانسحاب عناصر الحزب منه ، مع انعدام التدخل الايراني الموعود كلياً، اصبحت مفاعيل الواقع الميداني الجديد، تفرض نفسها، وتوجب على لبنان تكثيف اتصالاته مع الإدارة الاميركية، لتسريع خطى تنفيذ مضمون اتفاق الاطار ليشمل مناطق واسعة في المرحلة التجريبية الثانية،وصولا للانسحاب الإسرائيلي الكامل من كله لاحقاً.