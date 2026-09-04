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عربي-دولي

موسكو تؤكد استهداف سفينتي شحن محملتين بأسلحة وذخيرة لأوكرانيا

Lebanon 24
04-09-2026 | 03:09
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موسكو تؤكد استهداف سفينتي شحن محملتين بأسلحة وذخيرة لأوكرانيا
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية-تقنية في ميناء تشيرنومورسك، إضافة لضرب سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وذخيرة في ميناء يوجني.
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 490 مسيّرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار وجمهوريتي بشكيريا والقرم ومقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا وكورسك وليبيتسك وأوريول وأورينبورغ وروستوف وريازان وساراتوف وسامارا وسمولينسك وتولا، وفوق موسكو وضواحيها، وفوق مياه البحر الأسود.

وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفايف، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال اليوم الماضي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت أراضي مقاطعة بيلغورود 148 مرة خلال اليوم الماضي، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 123 طائرة مسيرة في أجواء المقاطعة.

هذا وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal عن مسؤول عسكري أوكراني أن كييف تستعد لتكثيف تحليق طيرانها المُسيّر قرب المطارات الروسية لإجبار موسكو على تعليق الرحلات بشكل كامل من دون استهداف الطائرات مباشرة.



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