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عربي-دولي

أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية

Lebanon 24
04-09-2026 | 04:14
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أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية
أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية photos 0
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أدت اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ أمس الخميس إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وفق ما أفادت مصادر من الجانبين وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.
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وقال مسؤول عسكري يمني: "قتل من قواتنا 24 قتيلا" في المواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، مضيفا أن "المعارك اشتدت خلال ساعات الليل في قرى حيس بالحديدة ومقبنة التابعة لتعز".

وأفاد مسؤول عسكري آخر بسقوط "15 قتيلا من قوات محور تعز".

في المقابل، قالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في محافظتي إب وتعز، إن "المستشفيات استقبلت 42 قتيلا".

ولم تصدر بعد أي حصيلة رسمية من أي من الطرفين.

واندلعت مواجهات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية على جبهات محور تعز المخا جنوبي اليمن، بعد شن الحوثيين هجوما بريا على عدد من المواقع غربي محافظة تعز.

وكانت مصادر عسكرية أفادت في وقت سابق أمس الخميس، أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع عقب الهجوم، الذي استخدموا خلاله طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية.
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