تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"حتى النفط لا يكفي".. أزمة ضخمة تهدد ملايين الإيرانيين!

Lebanon 24
04-09-2026 | 09:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حتى النفط لا يكفي.. أزمة ضخمة تهدد ملايين الإيرانيين!
حتى النفط لا يكفي.. أزمة ضخمة تهدد ملايين الإيرانيين! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحولت احتجاجات المتقاعدين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة إلى مشهد متكرر في عدد من المدن، وسط أزمة متفاقمة تضرب صناديق التقاعد وتآكل متسارع في قيمة المعاشات بفعل التضخم وتراجع الريال.
Advertisement
 
 
وخرج متقاعدو الضمان الاجتماعي وقطاعات الصناعة والفولاذ في تجمعات متكررة، مطالبين بزيادة المعاشات وتحسين التأمين الصحي ودفع المستحقات المتأخرة، فيما اتسعت بعض الشعارات لتشمل قضايا الفساد والاعتقالات والإعدامات والحريات.


وتكشف هذه التحركات عن أزمة أعمق تواجه منظومة التقاعد الإيرانية، بعدما أصبح عدد من صناديقها عاجزاً عن تمويل التزاماته من موارده. وتقول منظمة الضمان الاجتماعي إن نحو 5.3 مليون متقاعد ومستفيد تشملهم دفعاتها، ما يعني أن أي اضطراب في المنظومة ينعكس على ملايين الأسر.


فجوة بـ820 تريليون ريال


برز حجم الأزمة في تموز الماضي، عندما أقر رئيس منظمة الضمان الاجتماعي آنذاك مصطفى سالاري بوجود فجوة تقدر بنحو 820 تريليون ريال لتغطية متأخرات معاشات أول شهرين من السنة الإيرانية، إضافة إلى صعوبات في تأمين الدفعات اللاحقة.


وجاءت إقالة سالاري بصورة مفاجئة بعد أسابيع لتزيد المخاوف بشأن وضع المؤسسة.


وتشير دراسة أكاديمية حديثة، استناداً إلى بيانات منظمة الضمان الاجتماعي، إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع الصندوق نحو عجز مزمن خلال أربع أو خمس سنوات. كما تعاني المنظومة من تعدد الصناديق، إذ يوجد في إيران 18 صندوقاً تقاعدياً نشطاً تعمل وفق قواعد ونسب اشتراك مختلفة.


معاشات تتآكل


وبحسب شهادات نقلها موقع "إيران إنترناشيونال"، يتقاضى بعض المتقاعدين بعد نحو 35 عاماً من دفع الاشتراكات قرابة 220 مليون ريال شهرياً، أي نحو 103 دولارات، فيما قالت أرملة تعتمد على معاش زوجها إن دخلها يكفي لتغطية نحو 13 يوماً فقط من الاحتياجات الأساسية.


ودفع هذا الواقع بعض المتقاعدين إلى العودة للعمل لتغطية نفقات الإيجار والغذاء والعلاج.


وتفاقمت الأزمة مع تراجع القوة الشرائية، بعدما تجاوز سعر الدولار خلال آب مستوى مليوني ريال، فيما بلغ التضخم السنوي 66% في تموز.


ورغم تأكيد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، مطلع أيلول، امتلاك البلاد احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، فإن ارتفاع الأسعار يبقى التحدي المباشر أمام أصحاب المعاشات والدخول الثابتة.


أزمة قديمة تتفاقم


والتحذيرات بشأن صناديق التقاعد ليست جديدة. ففي عام 2022، حذر مسؤول في وزارة العمل والرفاه من أن بيع إيران 3 ملايين برميل من النفط يومياً، حتى من دون عقوبات، لن يكون كافياً لمعالجة أزمة الصناديق.


ويربط خبراء الوضع بتراجع العملة وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد وعجز الحكومة والتضخم، فيما حذر الخبير الاقتصادي حجت الله ميرزائي من أن التداعيات الاقتصادية للحرب قد تدفع ما بين 3.5 و4.5 مليون إيراني إضافي إلى ما دون خط الفقر.


من المعيشة إلى السياسة


ولا تقف تداعيات الأزمة عند الجانب الاقتصادي. فقد أصبح المتقاعدون من أكثر الفئات استمراراً في الاحتجاج، مع ارتباط تحركات بعض القطاعات بأيام محددة من الأسبوع.


وفي 23 آب، تظاهر متقاعدو الضمان الاجتماعي والفولاذ في عدد من المدن للمطالبة بزيادة المعاشات وضبط الأسعار والإيجارات وتحسين الخدمات الصحية.


لكن بعض التحركات رفعت أيضاً مطالب تتعلق بحق التظاهر والإضراب وتشكيل تنظيمات عمالية مستقلة، وإنهاء اعتقال المحتجين ومواجهة الفساد والتمييز، فيما ظهرت في احتجاجات أخرى دعوات للإفراج عن السجناء السياسيين ووقف الإعدامات.


ويرى الخبير في الاقتصاد الإقليمي يونس الكريم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن خطورة الأزمة تكمن في أنها تهدد ثقة المتقاعد بقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات مالية دفع مقابلها اشتراكات على مدى عقود.


وبحسب الكريم، قد تؤدي إجراءات مثل رفع سن التقاعد أو زيادة الاشتراكات إلى تأجيل الأزمة، لكنها لن تعالجها من دون إصلاح إدارة الصناديق والاستثمارات وكبح التضخم وتحقيق نمو اقتصادي.


وهكذا، تتحول أزمة التقاعد في إيران تدريجياً من مشكلة مالية مرتبطة بالمعاشات إلى تحدٍ اجتماعي وسياسي أوسع، مع اتساع الضغوط على ملايين الإيرانيين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية في وقت تواجه فيه صناديق التقاعد صعوبة متزايدة في الوفاء بالتزاماتها.
مواضيع ذات صلة
"الحزب" بعد الحرب... البقاء لا يكفي
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية: لدينا ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هرمز والجفاف.. أزمة المزارعين الأميركيين تهدد اقتصاد واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عجز بـ6.5 مليون برميل.. الصراعات تهدد أسواق النفط
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 19:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

الدولة على

الإيرانية

الإيراني

الكريم

التزام

الريال

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-09-04
Lebanon24
11:15 | 2026-09-04
Lebanon24
11:10 | 2026-09-04
Lebanon24
11:01 | 2026-09-04
Lebanon24
11:00 | 2026-09-04
Lebanon24
10:53 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24