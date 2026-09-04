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عربي-دولي

ترامب: حرب إيران "أمر بسيط" بالنسبة لنا

Lebanon 24
04-09-2026 | 23:05
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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتقليل من حجم المواجهة العسكرية مع إيران، واصفا إياها بأنها "أمر بسيط" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان نائبه جي دي فانس أنه لا يعتبر النزاع القائم "حربا".
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وردا على سؤال بشأن موقف فانس، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن كثيرين لا يطلقون وصف الحرب على المواجهة، مضيفا: "أنا أسميها نزاعا عسكريا"، قبل أن يؤكد أنها لا تمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة.

واستحضر الرئيس الأميركي العملية التي نفذتها بلاده في فنزويلا، مقارنا إياها بالمواجهة الحالية مع إيران، ومعتبرا أن واشنطن حققت نجاحا كبيرا في الحالتين.

وقال ترامب إن القوات الأميركية تنفذ "ضربات متقطعة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "لا تقاتل راهنا"، في إشارة إلى عدم وجود مواجهات عسكرية متواصلة.

وجدد قوله إن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على مضيق هرمز وألحقت أضرارا كبيرة بالقوات الإيرانية، مضيفا: "ما فعلناه كان مذهلا".
 
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