ترامب: حرب إيران "أمر بسيط" بالنسبة لنا

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قام الرئيس الأميركي ، بالتقليل من حجم المواجهة العسكرية مع ، واصفا إياها بأنها "أمر بسيط" بالنسبة إلى ، وذلك بعد إعلان نائبه أنه لا يعتبر النزاع القائم "حربا".وردا على سؤال بشأن موقف ، قال للصحفيين في إن كثيرين لا يطلقون وصف الحرب على المواجهة، مضيفا: "أنا أسميها نزاعا عسكريا"، قبل أن يؤكد أنها لا تمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة.واستحضر الرئيس الأميركي العملية التي نفذتها بلاده في ، مقارنا إياها بالمواجهة الحالية مع إيران، ومعتبرا أن حققت نجاحا كبيرا في الحالتين.وقال ترامب إن القوات الأميركية تنفذ "ضربات متقطعة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "لا تقاتل راهنا"، في إشارة إلى عدم وجود مواجهات عسكرية متواصلة.وجدد قوله إن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على وألحقت أضرارا كبيرة بالقوات ، مضيفا: "ما فعلناه كان مذهلا".