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عربي-دولي

انفجار داخل ثكنة عسكرية في بوليفيا.. وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
04-09-2026 | 23:24
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انفجار داخل ثكنة عسكرية في بوليفيا.. وسقوط قتلى وجرحى
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أعلنت مديرة الصحة المحلية البوليفية ريتا نبراسكا،  لقناة "نوتيسياس بوليفيجن" التلفزيونية إن ما بين 10 و15 شخصا لقوا حتفهم، أمس الجمعة، إثر انفجار وقع في قاعدة عسكرية في مدينة فياتشا في غرب بوليفيا.
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وأشارت إلى إصابة 62 آخرين، مضيفة أن 14 من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات في لاباز، بينهم فتاة تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

وقالت نبراسكا إن رجال الإطفاء حذروا من وجود مصدر للحرارة في الموقع، مما يزيد خطر وقوع انفجار آخر، ودعت السكان إلى البقاء على مسافة لا تقل عن 150 مترا.

وذكرت السلطات أن الانفجار وقع نحو الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت غرينتش) في منطقة تستخدم لتخزين المواد النارية.

ولم يُعرف سبب الانفجار حتى الآن، لكن مسؤولين قالوا إنه نجم عن مخزون للألعاب النارية يتبع وزارة الدفاع.

وذكرت الشرطة أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا فيما تضررت عشرات المنازل، معظمها جراء تحطم النوافذ بسبب الانفجار.
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