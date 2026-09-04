روحاني: يجب استشارة الشعب قبل الحرب مع "القوى الكبرى"

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قال الأسبق، ، إنه إذا كان من المقرر أن تواصل القتال مع القوى الكبرى في العالم لمدة 20 عاماً أخرى، فينبغي أولاً سؤال الشعب عن رأيه.وبثت مواقع إيرانية مساء الجمعة، 4 أيلول 2026، قسم جديد من تسجيلات مصورة من لقاء مع عدد من المحافظين ونواب المحافظين والقائمقامين الذين عملوا خلال حكومتيه، وهو اللقاء الذي عقد في 31 آب 2026.وقال روحاني خلاله: "إذا قال الشعب إنه يقبل بذلك (الحرب مع القوى الكبرى)، فهذا جيد جداً، ولنواصل الطريق.. لكن إذا لم يقبل الشعب وأرشدنا إلى طريق آخر، أفلا نريد أن نقبل؟".وأكد روحاني، من دون أن يسمي أي شخص أو مسؤول رسمي بعينه، أن "كل من يشغل أي منصب في ، وفي أي مستوى كان، تلقى منصبه كأمانة من الشعب".وقال صراحة: "لا أحد حاكم من جانب نفسه أو من جانب الله.. الشعب صوّت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال أصواته وُضعت السلطة والحكم في أيدي أشخاص مختلفين وفي مستويات مختلفة".واستند الرئيس السابق إلى هذا الطرح، مشيراً إلى ما وصفه بـ"مشورة" النبي محمد، قائلاً إن النبي "كان يستشير الناس"، مضيفاً: "ألا نكون مستعدين للتشاور مع شعبنا؟ مع أولئك الذين منحونا هذه الولاية؟".وكان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع ، محمد قاليباف، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أكدا في وقت سابق ضرورة التفاوض مع .