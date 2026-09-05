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عربي-دولي

ما لا يُنسى عن 5 أيلول.. عملية هزّت العالم واتفاق غيّر الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-09-2026 | 13:00
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ما لا يُنسى عن 5 أيلول.. عملية هزّت العالم واتفاق غيّر الشرق الأوسط
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لم يكن 5 أيلول يوماً عادياً في تاريخ الشرق الأوسط؛ ففي هذا التاريخ وقعت محطتان تركتا أثراً عميقاً في مسار الصراع العربي–الإسرائيلي. الأولى هزّت العالم من قلب أولمبياد ميونيخ عام 1972، والثانية بدأت بعد 6 سنوات خلف أبواب منتجع كامب ديفيد، قبل أن تنتهي باتفاق غيّر مسار العلاقات المصريةالإسرائيلية.
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5 أيلول 1972.. الساعات الدامية في ميونيخ


في فجر 5 أيلول 1972، تحولت دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ إلى مسرح لأزمة رهائن هزّت العالم، بعدما اقتحم 8 مسلحين فلسطينيين من منظمة "أيلول الأسود" مقر البعثة الإسرائيلية في القرية الأولمبية.


وقُتل اثنان من أفراد البعثة الإسرائيلية خلال الاقتحام، واحتُجز 9 آخرون رهائن، فيما طالب المنفذون بالإفراج عن أسرى فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.


وبعد ساعات من المفاوضات، نُقل المسلحون والرهائن إلى مطار فورستنفلدبروك، حيث حاولت السلطات الألمانية تنفيذ عملية إنقاذ، لكنها انتهت بمقتل الرهائن التسعة، إضافة إلى شرطي ألماني و5 من منفذي العملية، فيما اعتُقل المسلحون الثلاثة الآخرون.


وأصبحت عملية ميونيخ واحدة من أبرز محطات الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي خارج المنطقة، وأعقبتها حملة إسرائيلية استهدفت أشخاصاً اتهمتهم تل أبيب بالارتباط بـ"أيلول الأسود" والضلوع في التخطيط للعملية.


5 أيلول 1978.. 13 يوماً غيّرت الشرق الأوسط
 

وبعد 6 سنوات تماماً، عاد 5 أيلول ليشكّل محطة مفصلية جديدة. ففي عام 1978، اجتمع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة، برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر.


واستمرت المفاوضات 13 يوماً وشهدت خلافات حادة، قبل أن تنتهي في 17 أيلول بتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في البيت الأبيض.


ووضعت الاتفاقيتان إطاراً للتسوية بين مصر وإسرائيل، ومهّدتا لتوقيع معاهدة السلام في 26 آذار 1979، التي أنهت رسمياً حالة الحرب بين البلدين وأفضت لاحقاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء.


لكن الخطوة أحدثت انقساماً عربياً واسعاً، ودخلت مصر مرحلة من العزلة عربياً، كما نُقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، قبل أن تستعيد مصر لاحقاً علاقاتها مع الدول العربية ويعود مقر الجامعة إلى القاهرة.


وهكذا، جمع 5 أيلول بين حدثين متناقضين في أدواتهما ونتائجهما: عملية مسلحة في ميونيخ وضعت القضية الفلسطينية أمام أنظار العالم، ومفاوضات في كامب ديفيد دشنت أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية. 
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