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عربي-دولي

مظاهرات دعما لفلسطين في أوروبا.. وطيارات ورقية من أجل أطفال غزة

Lebanon 24
05-09-2026 | 15:28
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مظاهرات دعما لفلسطين في أوروبا.. وطيارات ورقية من أجل أطفال غزة
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شهدت فرنسا والسويد وهولندا، السبت، تحركات تضامنية مع الفلسطينيين، تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة، ودعماً لوقف إطلاق نار دائم.

وبحسب "TRT World"، تجمع مئات المتظاهرين في باريس وستوكهولم، فيما شهدت 11 مدينة هولندية فعاليات رمزية جرى خلالها إطلاق طيارات ورقية تضامناً مع أطفال غزة.

في العاصمة الفرنسية، انطلق المتظاهرون من ساحة "شاتليه" تلبية لدعوة جمعية "EuroPalestine"، قبل أن يسيروا باتجاه ساحة البورصة. ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"الحرية للفلسطينيين"، مطالبين الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بما وصفوه بـ"الإبادة" في غزة، كما أدانوا هدم المنازل الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة. وحمل بعض المشاركين صوراً توثق الدمار في غزة، إلى جانب صور من المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي ستوكهولم، تجمع مئات المحتجين في منطقة "Odenplan"، احتجاجاً على استمرار الهجمات الإسرائيلية وما اعتبروه محاولات لتقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة والضفة. وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، قبل أن يسيروا من ساحة "Odenplan" إلى البرلمان السويدي.

وخلال المسيرة، أوقفت الشرطة امرأة مؤيدة لإسرائيل بعد اعتدائها على متظاهرين، وفق ما نقل التقرير.

وقال الناشط السويدي يورغن هيلغيسون إن المحتجين يتجمعون منذ أسابيع لأن ما يوصف حالياً بأنه وقف لإطلاق النار "ليس وقفاً فعلياً"، مشيراً إلى استمرار سقوط المدنيين في غزة وتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد هيلغيسون موقف الدول الغربية، بما فيها السويد، معتبراً أن ردها لا يرقى إلى حجم ما يجري. كما شدد على أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي أن يُساوى بمعاداة السامية، مؤكداً أن المتظاهرين يعارضون العنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الدولي.

وفي هولندا، اتخذ التضامن شكلاً مختلفاً. فقد أُطلقت طيارات ورقية في 11 مدينة، ضمن فعاليات نظمتها مؤسسة "Plant an Olive Tree" للفت الانتباه إلى معاناة أطفال غزة، والاحتجاج على التهديدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بسبب طيارات ورقية انطلقت من القطاع وسقطت قرب مستوطنات إسرائيلية حدودية.

وفي روتردام، تجمع أطفال وبالغون في ساحة "Noordereiland"، حيث زينوا طيارات ورقية بألوان العلم الفلسطيني ورسائل مثل "فلسطين حرة" و"أنقذوا غزة"، قبل إطلاقها في السماء.

وفي ختام الفعالية، وزع المشاركون منشورات توعوية للتعريف بما يجري في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أمر الجيش، في 23 آب، بالتحرك "فوراً وبقوة" ضد الطيارات الورقية التي يطلقها أطفال من غزة، وفق ما نقل التقرير.

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