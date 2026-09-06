أثارا موجة من الجدل... ما هي خطط الأمير هاري وزوجته ميغان في بريطانيا؟

Advertisement

أثارت أنباء عودة الأمير هاري وزوجته إلى المتحدة برفقة أطفالهما موجة جديدة من الجدل والانتقادات، فقد وصف خبراء الشأن الملكي هذه الخطوة بأنها محاولة للحصول على "أفضل ما في العالمين".ووفقًا لتقرير إعلامي نشره موقع "بيج 6" المهتم بأخبار المشاهير، يبحث دوق ودوقة ساسيكس عن منزل جديد في مع الحفاظ على مقرهما في مونتيسيتو في ولاية الأميركية، بالإضافة إلى الإبقاء على أعمالهما التجارية ومشاريعهما الاستثمارية داخل .وأوضحت المحللة الملكية كينسي سكوفيلد أن الترتيبات الحالية تمنح الزوجين فرصة النفاذ إلى الأراضي والقرب من العائلة المالكة للاستفادة من الموثوقية التي تمنحها الهوية الملكية لهاري، فيما يستمتعان بالحرية والفرص التجارية خارج بريطانيا.واعتبرت سكوفيلد هذه الخطوة بمرتبة إعادة إحياء لنموذج "نصف بالداخل ونصف بالخارج"، وهو الدور الذي رفضته سابقًا عندما تنحى الزوجان عن وظائفهما الملكية عام 2020.من جانبه، أشار المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز إلى أن هاري وميغان يتعاملان مع نفسيهما كـ"مواطنين دوليين" عبر تبني إستراتيجية فتح خيارات متعددة بدلاً من الاستقرار النهائي في مكان واحد. (ارم نيوز)