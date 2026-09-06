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عربي-دولي

أثارا موجة من الجدل... ما هي خطط الأمير هاري وزوجته ميغان في بريطانيا؟

Lebanon 24
06-09-2026 | 07:29
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أثارا موجة من الجدل... ما هي خطط الأمير هاري وزوجته ميغان في بريطانيا؟
أثارا موجة من الجدل... ما هي خطط الأمير هاري وزوجته ميغان في بريطانيا؟ photos 0
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أثارت أنباء عودة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة برفقة أطفالهما موجة جديدة من الجدل والانتقادات، فقد وصف خبراء الشأن الملكي هذه الخطوة بأنها محاولة للحصول على "أفضل ما في العالمين".
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ووفقًا لتقرير إعلامي نشره موقع "بيج 6" المهتم بأخبار المشاهير، يبحث دوق ودوقة ساسيكس عن منزل جديد في بريطانيا مع الحفاظ على مقرهما في مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بالإضافة إلى الإبقاء على أعمالهما التجارية ومشاريعهما الاستثمارية داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت المحللة الملكية كينسي سكوفيلد أن الترتيبات الحالية تمنح الزوجين فرصة النفاذ إلى الأراضي البريطانية والقرب من العائلة المالكة للاستفادة من الموثوقية التي تمنحها الهوية الملكية لهاري، فيما يستمتعان بالحرية والفرص التجارية خارج بريطانيا.

واعتبرت سكوفيلد هذه الخطوة بمرتبة إعادة إحياء لنموذج "نصف بالداخل ونصف بالخارج"، وهو الدور الذي رفضته الملكة إليزابيث الثانية سابقًا عندما تنحى الزوجان عن وظائفهما الملكية عام 2020.

من جانبه، أشار المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز إلى أن هاري وميغان يتعاملان مع نفسيهما كـ"مواطنين دوليين" عبر تبني إستراتيجية فتح خيارات متعددة بدلاً من الاستقرار النهائي في مكان واحد. (ارم نيوز)
 
 
 
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