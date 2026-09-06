ماذا حمل لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي؟

أكد المبعوث الأميركي، أن مهمته مع تتمثل في جمع الطرفين الروسي والأوكراني وتقليل الفجوات بينهما، للوصول إلى قرار مشترك ينهي الحرب، مؤكداً أن على وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

وأضاف ويتكوف أن الوفد الأميركي توجه إلى لإعادة عجلة التفاوض، وأن لديه شعوراً جيداً بشأن ما تم تحقيقه ويتطلع إلى المزيد.

، أكد الرئيس الأوكراني ‌ أن محادثات مع مفاوضي السلام ⁠ستيف ويتكوف وجاريد كانت «مثمرة للغاية».



Advertisement

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين أن المباحثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، بالإضافة إلى ‌إمدادات ⁠الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. ⁠كما عبر عن أمله في أن تستأنف ⁠قريبا المحادثات الثلاثية التي ⁠تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.