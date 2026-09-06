ماذا حمل لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي؟

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أكد المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف أن مهمته مع جاريد كوشنر تتمثل في جمع الطرفين الروسي والأوكراني وتقليل الفجوات بينهما، للوصول إلى قرار مشترك ينهي الحرب، مؤكداً أن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.
وأضاف ويتكوف أن الوفد الأميركي توجه إلى كييف لإعادة عجلة التفاوض، وأن لديه شعوراً جيداً بشأن ما تم تحقيقه ويتطلع إلى المزيد.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محادثات أوكرانيا مع مفاوضي السلام الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت «مثمرة للغاية».