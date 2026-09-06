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عربي-دولي

الحكومة اليونانية تستبعد إجراء انتخابات مبكرة

Lebanon 24
06-09-2026 | 13:15
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الحكومة اليونانية تستبعد إجراء انتخابات مبكرة
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استبعد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إجراء انتخابات مبكرة، وذلك ‌بعد يوم واحد من إعلانه عن سلسلة من التخفيضات الضريبية وزيادات في الأجور، في محاولة لاستعادة ما فقده من شعبية في استطلاعات ⁠الرأي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
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ولا تزال حكومة ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط، التي أعيد انتخابها بنسبة 40.5 بالمئة من الأصوات في عام 2023 بعد أن وعدت بزيادة الدخل، تتصدر استطلاعات الرأي، لكن نسبة التأييد ‌لها ⁠تراجعت إلى ما دون 30 بالمئة وسط أزمة طويلة الأمد تتعلق بتكاليف المعيشة ومزاعم وجود فساد.
وقال رئيس الوزراء خلال ⁠مؤتمر صحفي اليوم الأحد "ستُجرى الانتخابات في ربيع عام 2027"، رافضا تكهنات إعلامية بشأن ⁠إجراء انتخابات مبكرة هذا العام.
وأضاف أنه يعتقد أن حزبه لا يزال ⁠قادرا على حصد أغلبية مطلقة والفوز بثالث ولاية على التوالي لمدة أربع سنوات.
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