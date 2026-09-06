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عربي-دولي

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 29 مسيرة أوكرانية اليوم

Lebanon 24
06-09-2026 | 15:00
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 29 مسيرة أوكرانية اليوم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق البلاد والبحر الأسود في خلال النهار.
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وقالت الوزارة: "خلال هذا اليوم، من الساعة 8:00 صباحًا إلى 20:00 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية".

وشملت المقاطعات "بيلغورود وبريانسك وكورسك وريازان وتامبوف وجمهورية القرم والبحر الأسود".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعة ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وردا على ذلك، تشن القوات الروسية ضرباتها على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.
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