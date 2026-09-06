الدفاع الروسية تعلن إسقاط 29 مسيرة أوكرانية اليوم

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أعلنت أن أنظمة دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق البلاد والبحر الأسود في خلال النهار.وقالت الوزارة: "خلال هذا اليوم، من الساعة 8:00 صباحًا إلى 20:00 مساءً بتوقيت ، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية".وشملت "بيلغورود وبريانسك وكورسك وريازان وتامبوف وجمهورية والبحر الأسود".وتستهدف القوات المسلحة يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعة ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.وردا على ذلك، تشن القوات الروسية ضرباتها على المنشآت العسكرية ومؤسسات الأوكرانية حصرا باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.