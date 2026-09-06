بالصور.. ترامب يستعرض الزي الرسمي للقوات الفضائية الأميركية

استعرض الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، زي القوات الفضائية الأميركية، في منشور عبر حسابه على "تروث سوشيال".



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ويتكوّن الزي من سترة وسروال وحزام وقبعة وحذاء، فيما تتزيّن أكمامه برقعة تذكّر بتلك التي يرتديها ضباط أسطول الفضاء في مسلسل " ".

كما يحمل الزي شعار القوات الفضائية على الياقة المنتصبة، إلى جانب شعار آخر على الإبزيم، فيما تتضمن السترة الرمادية كتافيات مزينة بالنجوم وشعار فرع القوات المسلحة.

وظهرت على الصورة عبارة "القوات الفضائية للولايات المتحدة"، من دون أن يوضح ما إذا كان الزي المعروض سيمثل الزي الرسمي المعتمد للقوات الفضائية الأميركية.