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عربي-دولي

بالصور.. ترامب يستعرض الزي الرسمي للقوات الفضائية الأميركية

Lebanon 24
06-09-2026 | 15:28
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بالصور.. ترامب يستعرض الزي الرسمي للقوات الفضائية الأميركية
بالصور.. ترامب يستعرض الزي الرسمي للقوات الفضائية الأميركية photos 0
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استعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، زي القوات الفضائية الأميركية، في منشور عبر حسابه على "تروث سوشيال".


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ويتكوّن الزي من سترة وسروال وحزام وقبعة وحذاء، فيما تتزيّن أكمامه برقعة تذكّر بتلك التي يرتديها ضباط أسطول الفضاء في مسلسل "ستار تريك".

كما يحمل الزي شعار القوات الفضائية على الياقة المنتصبة، إلى جانب شعار آخر على الإبزيم، فيما تتضمن السترة الرمادية كتافيات مزينة بالنجوم وشعار فرع القوات المسلحة.

وظهرت على الصورة عبارة "القوات الفضائية للولايات المتحدة"، من دون أن يوضح ترامب ما إذا كان الزي المعروض سيمثل الزي الرسمي المعتمد للقوات الفضائية الأميركية.


 
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