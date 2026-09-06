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عربي-دولي

إيران تعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتحذّر السفن من العقوبات

Lebanon 24
06-09-2026 | 15:36
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إيران تعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتحذّر السفن من العقوبات
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قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم، إن منطقة محظورة ستُعلن خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأميركي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحذّر رضائي من أن "أي سفينة ستدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستُضاف إلى قائمة العقوبات".


وفي ما يتعلق بالأوضاع الداخلية وتأثير العقوبات الاقتصادية، نفى أمين عام مجلس الأمن القومي وجود نقص في المواد الأساسية، قائلاً إن ما يُشاع عن نقصها بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي "كاذب".

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