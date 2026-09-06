إيران تعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتحذّر السفن من العقوبات

قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم، إن منطقة محظورة ستُعلن خارج خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أمين أن المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأميركي وتمتد إلى مناطق في ، وفق ما ذكرت وكالة " ".





وحذّر رضائي من أن "أي سفينة ستدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستُضاف إلى قائمة ".



وفي ما يتعلق بالأوضاع الداخلية وتأثير العقوبات الاقتصادية، نفى أمين عام مجلس وجود نقص في المواد الأساسية، قائلاً إن ما يُشاع عن نقصها بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي "كاذب".