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عربي-دولي

طائرة شحن تنحرف عن مسارها في مطار ميامي

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:34
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طائرة شحن تنحرف عن مسارها في مطار ميامي
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 انحرفت طائرة تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي الدولي، الأحد، لتصدم بعدة مركبات أثناء عملية الهبوط، وذلك وفق إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-داد بولاية فلوريدا.
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وقالت الإدارة في منشور على منصة إكس: "وصلت فرق الإطفاء إلى الموقع لتجد طائرة مشتعلة نتيجة هذا الاصطدام، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة".

واستجابت أكثر من 60 وحدة إطفاء إلى موقع الحادث لإخماد الحريق وتقييم حالة المصابين. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي إصابات خلال الحادث.

ويظهر مقطع فيديو طائرة الشحن من طراز بوينغ 767 وهي تقف بجانب الطريق.

وأفاد متحدث باسم المطار، الذي أكد أن الطائرة تابعة لشركة برايم إير، بإغلاق جميع مدارج المطار وتعليق حركة الطيران.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانٍ لشبكة CNN أن رحلة الخطوط الجوية 21 رقم 7598 انحرفت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي الدولي حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767-300 للشحن، أقلعت من مطار لويس مونيوث مارين الدولي في سان خوان، بورتوريكو.

ووفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية، هبطت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767 ويبلغ عمرها 32 عامًا، على المدرج رقم 30 الذي يزيد طوله عن 9000 قدم.
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