السعودية تكثّف تحركاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد

أعلنت أن الوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن تلقّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما تلقّى بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من إد ميليباند، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة على الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تكثيف التحركات والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن وسلامة الممرات المائية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد واستمرار حركة التجارة العالمية.