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عربي-دولي

ترامب يجدد تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية: "باي باي خرج"

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:30
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ترامب يجدد تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية: باي باي خرج
ترامب يجدد تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية: باي باي خرج photos 0
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، في ظل تصاعد التوتر مع طهران.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «باي باي خرج»، مرفقًا المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي تُظهر انفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها.

كما تحدث ترامب عن الوضع الاقتصادي في إيران، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من «تضخم مفرط»، وأن «العملة الإيرانية قد مُحقت».

وأضاف أن صادرات النفط الإيرانية تشهد تراجعًا حادًا، فيما عادت كميات النفط في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة، وفق تعبيره.

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