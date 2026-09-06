ترامب يجدد تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية: "باي باي خرج"

جدد الرئيس الأميركي ، الأحد، تهديده باستهداف خرج ، في ظل تصاعد التوتر مع .

وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: « خرج»، مرفقًا المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي تُظهر انفجارات على وطائرة تنفذ غارات عليها.

كما تحدث ترامب عن الوضع الاقتصادي في ، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من «تضخم مفرط»، وأن «العملة الإيرانية قد مُحقت».

وأضاف أن صادرات الإيرانية تشهد تراجعًا حادًا، فيما عادت كميات النفط في إلى مستوياتها السابقة، وفق تعبيره.